Wiesmann выпустит электрический ретро-родстер Project Thunderball мощностью 680 л.с.

Бренд Wiesmann, основанный в 1988 году, перезапустили после банкротства в 2014 году. Компания, специализирующаяся на выпуске ретрофутуристических родстеров, оснащенных двигателями производства BMW, хочет вернуться на рынок со спортивным электромобилем, который проходит под названием Project Thunderball.

Генеральный директор Wiesmann Рохин Берри говорит, что выход новой модели является «знаменательным моментом в истории бренда Wiesmann и кульминацией мечты о многолетнем дизайнерском и инженерном совершенстве», поскольку это будет «самый захватывающий электрический спортивный автомобиль в мире».

Эстетически Wiesmann Thunderball имеет очень похожий дизайн на модели, которые производитель выпускал на протяжении десятилетий малыми тиражами. Каплевидная решетка радиатора, закругленные формы и общие пропорции автомобиля (длинный капот, салон, отодвинутый назад на заднюю ось, очень короткая задняя часть) отсылают к классическим кабриолетам 50-х.

Wiesmann Thunderball будет иметь запас хода около 500 километров. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, оба соединены с задней осью (имеется задний привод). Их суммарная мощность составляет 680 л.с. и 1100 Нм, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Этот комплект был разработан в сотрудничестве с Roding Automobile, которая также отвечает за поставку аккумуляторной батареи на 92 кВтч.

Автомобиль весом около 1700 кг имеет электрическую архитектуру на 800 вольт, что позволяет ему достигать зарядной мощности 300 кВт при постоянном токе. Автономность составит около 500 км. Кроме того, у него будет специальная система рекуперативного торможения с пятью настройками, специально разработанная для повышения удовольствия от вождения.