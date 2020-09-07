Poco X3 NFC представлен — Snapdragon 732G, 120-герцовый экран, 64-Мп квадрокамера и батарея 5160 мА•ч при цене €199

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Ровно неделю назад состоялся анонс однокристальной платформы Snapdragon 732G (разогнанный вариант уже хорошо знакомого Snapdragon 730G), а суббренд Poco компании Xiaomi подсуетился первым выпустить смартфон на новой SoC Qualcomm. И вот сегодня, как и было запланировано, прошла полноценная презентация смартфона Poco X3 NFC. К слову, у этой модели есть и другие достоинства, помимо NFC.

Poco X3 NFC — четвертая модель бренда Poco в этом году. Ранее уже вышли топовый Poco F2 Pro, среднеуровневый Poco X2 и модель Poco M2 Pro, стоящая на стыке среднего и нижнего сегмента. По позиционированию Poco X3 NFC идентичен Poco M2 Pro, но последний доступен только в Индии, а новинка выделяется глобальной пропиской и будет предлагаться в самых разных странах, включая Украину. И по соотношению характеристик и цены это, пожалуй, одно из самых привлекательных предложений на сегодня.

Аппаратный базис Poco X3 NFC — Snapdragon 732G, которую Qualcomm называет самым производительным процессором с 4G в серии Snapdragon 700. Отдельно производитель выделяет систему охлаждения LiquidCool Technology 1.0 Plus, которая включает в себя медную тепловую трубку и графитовую термопрокладку для эффективного охлаждения и отвода тепла. В тестовом пакете AnTuTu новинка набирает больше 300 000 баллов.

Poco X3 NFC также выделяется крупным экраном IPS диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ (соотношение сторон 20:9) с частотой обновления изображения 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и HDR10. Фронтальная камера разрешением 20 Мп врезана в активную область по центру, как у Poco M2 Pro. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на боковой грани.

Основная камера Poco X3 NFC состоит из четырех модулей и оформлена весьма необычно. Как видно на изображениях, один модуль размещен в центре блока, а остальные распределены симметрично по осям диагоналей условного параллелограмма. Вместо пятого модуля — светодиодная вспышка.

В главном модуле используется 64-мегапиксельный Sony IMX682 (1/1.73″, 0,8 мкм) и широкоугольный объектив с шестью пластиковыми линзами диафрагмой F/1,9. Ему аккомпанируют сверхширокоугольный на 13 Мп с углом обзора 119˚, модуль на 2 Мп для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 4 см и еще один 2-мегапиксельный модуль для оценки глубины сцены и размытия фона в портретном режиме. Ни телевика, ни оптической стабилизации в камере Poco X3 NFC нет.

Poco X3 NFC поставляется с аккумулятором емкостью 5160 мА•ч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. На полную зарядку с использованием комплектного ЗУ на 33 Вт уходит 65 минут.

Из остального можно отметить USB-C и разъем 3,5 мм для подключения наушников, беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1 (и NFC, конечно же), стереодинамики с резонаторами объемом 4 см3 и 1 см3 для верхнего и нижнего, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.

Рамка Poco X3 NFC изготовлена из алюминиевого сплава, экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а задняя панель изготовлена из поликарбоната. Габариты составляют 165,3×76,8×9,4 мм при массе 215 г. На смартфон установлена MIUI 12 на базе ОС Android 10.

Poco X3 NFC предлагается в двух цветах: Shadow Grey или Cobalt Blue. Конфигураций памяти тоже две: 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Предзаказы начнут принимать с 8 сентября по специальной сниженной цене €199 и €249 в зависимости от объема памяти, а обычные цены составляют €229 и €269 соответственно. Как только появится цена и сроки выхода для Украины, мы обновим заметку.

Источник: GSM Arena