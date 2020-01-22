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Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G

Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G

Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G


Компания Qualcomm анонсировала выпуск трёх новых мобильных систем-на-чипе, которые станут основой широкого перечня смартфонов – моделей начального, бюджетного и среднего уровней.

Процессор Snapdragon 460 предназначен для создания мобильных устройств начального уровня. Он изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Новинка включает 8 вычислительных ядер Kryo 240 с частотой до 1,8 ГГц и графическое решение Adreno 610. Устройство обеспечит прирост производительности CPU и GPU по сравнению с другими чипсетами линейки Snapdragon 400.

Версия Snapdragon 662 предназначена для создания более производительных и функциональных смартфонов. Эта модель также изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Чипсет содержит 8 вычислительных ядер с частотой до 2 ГГц и GPU Adreno 610. Отличительной особенностью данной новинки является поддержка тройных конфигураций камер – впервые для серии Snapdragon 600.

Наконец, наиболее производительный и функциональный среди новинок чипсет Snapdragon 720G производится по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Аппарат несёт на борту 8 вычислительных ядер с частотой Kryo 465 и графическое ядро Adreno 618. Устройство получило поддержку многих игровых функций и возможностей, ранее реализованных в процессоре Snapdragon 765G, включая HDR, динамический цветной диапазон и высококачественный синхронизированный звук с Qualcomm aptX Adaptive.

По словам президента Qualcomm India Раджена Вагадия, все эти три новые платформы предназначены для рынков 4G, где бесперебойный доступ к соединениям все еще проблематичен. Кедар Кондап из команды управления продуктами заявил, что новые процессоры Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G смогут обеспечить игровой опыт по более доступной цене. Подробные технические характеристики представлены в следующей таблице.

ЧипсетSnapdragon 720GSnapdragon 662Snapdragon 460
Техпроцесс8 нм11 нм11 нм
CPU8 ядер Kryo 465 до 2,3 ГГц8 ядер Kryo 260 до 2,0 ГГц8 ядер Kryo 240 до 1,5 ГГц
GPUAdreno 618Adreno 610Adreno 610
Фото/видеоSpectra 350L
До 192 Мп, 4K@30 кс		Spectra 340T
До 48 Мп; 1080p@60 кс		Spectra 340
До 48 Мп; 1080p@60 кс
МодемSnapdragon X15 LTE
Загрузка: 800 Мбит/с
Отдача: 300 Мбит/с		Snapdragon X11 LTE
Загрузка: 390 Мбит/с
Отдача: 150 Мбит/с		Snapdragon X11 LTE
Загрузка: 390 Мбит/с
Отдача: 150 Мбит/с
СвязьDual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1		Dual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1		Dual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Быстрая зарядкаQuick Charge 4.0Quick Charge 3Quick Charge 3

Источник: gsmarena

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