Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G

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Компания Qualcomm анонсировала выпуск трёх новых мобильных систем-на-чипе, которые станут основой широкого перечня смартфонов – моделей начального, бюджетного и среднего уровней.

Процессор Snapdragon 460 предназначен для создания мобильных устройств начального уровня. Он изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Новинка включает 8 вычислительных ядер Kryo 240 с частотой до 1,8 ГГц и графическое решение Adreno 610. Устройство обеспечит прирост производительности CPU и GPU по сравнению с другими чипсетами линейки Snapdragon 400.

Версия Snapdragon 662 предназначена для создания более производительных и функциональных смартфонов. Эта модель также изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Чипсет содержит 8 вычислительных ядер с частотой до 2 ГГц и GPU Adreno 610. Отличительной особенностью данной новинки является поддержка тройных конфигураций камер – впервые для серии Snapdragon 600.

Наконец, наиболее производительный и функциональный среди новинок чипсет Snapdragon 720G производится по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Аппарат несёт на борту 8 вычислительных ядер с частотой Kryo 465 и графическое ядро Adreno 618. Устройство получило поддержку многих игровых функций и возможностей, ранее реализованных в процессоре Snapdragon 765G, включая HDR, динамический цветной диапазон и высококачественный синхронизированный звук с Qualcomm aptX Adaptive.

По словам президента Qualcomm India Раджена Вагадия, все эти три новые платформы предназначены для рынков 4G, где бесперебойный доступ к соединениям все еще проблематичен. Кедар Кондап из команды управления продуктами заявил, что новые процессоры Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G смогут обеспечить игровой опыт по более доступной цене. Подробные технические характеристики представлены в следующей таблице.

Чипсет Snapdragon 720G Snapdragon 662 Snapdragon 460 Техпроцесс 8 нм 11 нм 11 нм CPU 8 ядер Kryo 465 до 2,3 ГГц 8 ядер Kryo 260 до 2,0 ГГц 8 ядер Kryo 240 до 1,5 ГГц GPU Adreno 618 Adreno 610 Adreno 610 Фото/видео Spectra 350L

До 192 Мп, 4K@30 кс Spectra 340T

До 48 Мп; 1080p@60 кс Spectra 340

До 48 Мп; 1080p@60 кс Модем Snapdragon X15 LTE

Загрузка: 800 Мбит/с

Отдача: 300 Мбит/с Snapdragon X11 LTE

Загрузка: 390 Мбит/с

Отдача: 150 Мбит/с Snapdragon X11 LTE

Загрузка: 390 Мбит/с

Отдача: 150 Мбит/с Связь Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Быстрая зарядка Quick Charge 4.0 Quick Charge 3 Quick Charge 3

Источник: gsmarena