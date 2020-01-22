Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G
Компания Qualcomm анонсировала выпуск трёх новых мобильных систем-на-чипе, которые станут основой широкого перечня смартфонов – моделей начального, бюджетного и среднего уровней.
Процессор Snapdragon 460 предназначен для создания мобильных устройств начального уровня. Он изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Новинка включает 8 вычислительных ядер Kryo 240 с частотой до 1,8 ГГц и графическое решение Adreno 610. Устройство обеспечит прирост производительности CPU и GPU по сравнению с другими чипсетами линейки Snapdragon 400.
Версия Snapdragon 662 предназначена для создания более производительных и функциональных смартфонов. Эта модель также изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Чипсет содержит 8 вычислительных ядер с частотой до 2 ГГц и GPU Adreno 610. Отличительной особенностью данной новинки является поддержка тройных конфигураций камер – впервые для серии Snapdragon 600.
Наконец, наиболее производительный и функциональный среди новинок чипсет Snapdragon 720G производится по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Аппарат несёт на борту 8 вычислительных ядер с частотой Kryo 465 и графическое ядро Adreno 618. Устройство получило поддержку многих игровых функций и возможностей, ранее реализованных в процессоре Snapdragon 765G, включая HDR, динамический цветной диапазон и высококачественный синхронизированный звук с Qualcomm aptX Adaptive.
По словам президента Qualcomm India Раджена Вагадия, все эти три новые платформы предназначены для рынков 4G, где бесперебойный доступ к соединениям все еще проблематичен. Кедар Кондап из команды управления продуктами заявил, что новые процессоры Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G смогут обеспечить игровой опыт по более доступной цене. Подробные технические характеристики представлены в следующей таблице.
|Чипсет
|Snapdragon 720G
|Snapdragon 662
|Snapdragon 460
|Техпроцесс
|8 нм
|11 нм
|11 нм
|CPU
|8 ядер Kryo 465 до 2,3 ГГц
|8 ядер Kryo 260 до 2,0 ГГц
|8 ядер Kryo 240 до 1,5 ГГц
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 610
|Adreno 610
|Фото/видео
|Spectra 350L
До 192 Мп, 4K@30 кс
|Spectra 340T
До 48 Мп; 1080p@60 кс
|Spectra 340
До 48 Мп; 1080p@60 кс
|Модем
|Snapdragon X15 LTE
Загрузка: 800 Мбит/с
Отдача: 300 Мбит/с
|Snapdragon X11 LTE
Загрузка: 390 Мбит/с
Отдача: 150 Мбит/с
|Snapdragon X11 LTE
Загрузка: 390 Мбит/с
Отдача: 150 Мбит/с
|Связь
|Dual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
|Dual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
|Dual VoLTE; Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
|Быстрая зарядка
|Quick Charge 4.0
|Quick Charge 3
|Quick Charge 3
Источник: gsmarena