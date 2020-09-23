Анонсирован чипсет Qualcomm Snapdragon 750G с поддержкой 5G в диапазоне mmWave и шумоподавлением на основе ИИ





Компания Qualcomm выпустила новую мобильную систему-на-чипе под названием Snapdragon 750G. Этот чипсет отличается глобальной поддержкой стандарта связи 5G в диапазоне mmWave, поддержкой функции шумоподавления, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта, и возможностью запуска игр с частотой 120 кадров в секунду.

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 750G изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Чипсет включает восемь вычислительных ядер Kryo 570 с частотой до 2,2 ГГц и графическое ядро Adreno 619. Вычислительные ядра способны обеспечить прирост производительности около 20% по сравнению с чипом Snapdragon 730G. Прирост графической производительности достигает 10%. GPU обеспечивает возможность запуска игр с частотой 120 Гц для дисплеев с разрешением вплоть до Full HD+. Дополнительно сообщается о поддержке Game Color Plus и Adreno HDR Fast Blend для эффективного рендеринга графики HDR10. Чипсет поддерживает возможность записи 4K HDR10 видео (с HLG) и 4K HDR видео с эффектом боке.

Устройство несёт на борту модем X52, который также используется в чипсете Snapdragon 765G. Он поддерживает связь 5G в диапазоне mmWave и обеспечивает максимальную скорость загрузки данных до 3,7 Гбит/с. Поддержка частотного диапазона до 6 ГГц также присутствует. Как заявляет производитель, Snapdragon 750G является действительно глобальным 5G-чипсетом с поддержкой нескольких SIM-карт.

Аппаратный блок для обработки задач искусственного интеллекта обеспечивает производительность до 4,0 трлн операций в секунду, что на 20% превышает показатель модели Snapdragon 730G. Эти вычислительные ресурсы используются для нужд системы шумоподавления Fluence. Она позволяет устранять посторонние шумы (такие как плач ребёнка или лай собаки) или приглушать другие громкие звуки (такие как вой сирены или звук работающего отбойного молотка) даже при использовании только одного микрофона. Такая возможность может быть полезна в современных условиях, когда многие люди вынуждены полагаться на видеоконференции, выходя на связь в домашней обстановке. Блок искусственного интеллекта также способен ускорять обработку фильтров Snapchat.

Коммерческие смартфоны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G должны появиться на рынке до конца этого года. Компания Xiaomi намерена первой среди производителей смартфонов представить своё устройство. Отмечается, что новый чип совместим на уровне контактов с процессором Snapdragon 690, так что процесс обновления для производителей должен быть сравнительно лёгким.

Источник: gsmarena