Xiaomi показала третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах





Судя по всему, Xiaomi тоже готова выпустить смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью экрана. Глава мобильного подразделение Xiaomi Адам Цзэн Сюэчжун опубликовал в соцсети Weibo небольшой ролик с демонстрацией третьего поколения подэкранной камеры, которая, судя по тому, как производитель преподносит технологию, готова к выходу на рынок.

В июне 2019 года Xiaomi показала прототип смартфона Mi 9 с невидимой фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. На тот момент технология не была готова к использованию в серийных устройства ввиду серьезных недостатков. В октябре 2019 года гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь упомянул второе поколение технологии. И вот сейчас Xiaomi представила решение третьего поколения, назвав его почти идеальным для смартфонов без видимой селфи-камеры, спрятанной под экраном.

В новом поколении инженерам Xiaomi удалось добиться незаметного размещения под экраном и повысить качество снимков до уровня современных камер, размещаемых в отверстиях и вырезах. Ключом к успеху стала особая схема расположения пикселей собственной разработки — она позволяет пропускать свет через зазоры между субпикселями, позволяя обойтись без отключения пикселей. Более того, количество пикселей в области размещения камеры было удвоено как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, чтобы соответствовать плотности остальной части экрана. Таким образом, область над камерой по точности цветопередачи, охвате и яркости полностью идентична остальной части экрана.

В сочетании с фирменными алгоритмами обработки изображений третье поколение подэкранной камеры практически соответствует обычным камерам.

Производитель подтвердил, что массовое производство таких камер начнется в следующем году. Предположительно, будущий флагман Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном компании с подэкранной камерой собственной разработки. Между тем, ZTE уже готова выпустить смартфон с подэкранной камерой — презентация модели Axon 20 5G назначена на 1 сентября. К слову, в ZTE молниеносно отреагировали на анонс Xiaomi, подтвердив, что в Axon 20 5G тоже используется третье поколение подэкранной камеры.

Источник: myfixguide и Gizmochina