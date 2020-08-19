Так выглядит ZTE Axon 20 5G — первый в мире смартфон с подэкранной камерой

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1 сентября, как известно, состоится анонс ZTE Axon 20 5G, который должен стать первым в мире серийным смартфоном с незаметной подэкранной камерой (поставщиком инновационного решения, по слухам, выступает китайский производитель Visionox). Накануне характеристики и изображения новинки «слил» китайский регулятор TENAA, а сейчас президент подразделения смартфонов компании ZTE Ни Фей опубликовал рендер, демонстрирующий дизайн Axon 20 5G спереди и сзади.

Полноценно оценить толщину рамок вокруг экрана это изображение, увы, не позволяет — оно слишком темное и высветление здесь не поможет. Зато можно увидеть дизайн тыльной панели — с квадрокамерой, модули которой расположены вертикально в левом верхнем углу задней панели, и переливающимися градиентными окрасами блестящего корпуса. На задней панели также нанесены логотипы AXON 5G и ZTE.

Согласно данным китайского регулятора TENAA, смартфон ZTE Axon 20 5G оснащен SoC Snapdragon 765G и 6,92-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2460х1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев тоже разместится под экраном.

В основной камере будут установлены сенсоры изображения разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп, а фронтальная камера будет 32-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составит 4120 мА·ч. Габариты ZTE Axon 20 5G составляют 172,1×77,9×7,9 мм при массе 198 г.

Объем ОЗУ составит до 12 ГБ, а флэш-памяти — до 256 ГБ. Память можно расширить при помощи карт microSD, роль ОС выполняет Android 10.

Вариантов цветового оформления у ZTE Axon 20 5G будет как минимум два — Cold Flame Blue и Dazzling White. Подробностей о цене, увы, пока нет.

Источник: Gizmochina