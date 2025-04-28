Xiaomi представила Redmi TV X 2025 — бюджетные телевизоры для геймеров с частотой до 288 Гц и ценой от 308 долларов

Xiaomi выпустила новую энергосберегающую линейку телевизоров, ориентированных на геймеров — Redmi TV X 2025. Эта серия предлагает модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов, которые поддерживают важные для игроков функции, такие как высокая частота обновления.

Все телевизоры Xiaomi Redmi TV X 2025 поддерживают разрешение 4K Ultra HD (3840×2160 пикселей). Базовая частота обновления изображения составляет 144 Гц, а в игровом режиме частота может подниматься до 288 Гц. Это должно обеспечить четкость изображения в динамичных сценах. Новинки охватывают 94% цветового пространства DCI-P3 и обладают точностью цветопередачи на уровне ΔE≈2.

Телевизоры Redmi TV X 2025 работают под управлением фирменной операционной системы Xiaomi HyperOS 2. Аппаратная платформа включает процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73 и GPU Mali-G52 MC1. Чип дополнен оперативной памятью объемом 4 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 64 ГБ.

Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и FreeSync Premium. Для подключения источников контента предназначены два разъема HDMI 2.1 с поддержкой VRR (переменной частоты обновления) и ALLM (автоматический режим с низкой задержкой), а также дополнительный порт HDMI 2.0 для большей совместимости с различными устройствами. Также есть USB 3.0, USB 2.0, оптический аудиовыход, LAN, AV вход и антенное гнездо. Устройства имеют по два динамика, их мощность составляет 12,5 или 15 Вт, в зависимости от модели.

Redmi TV X 2025 получили встроенные модули беспроводной связи WiFi 6 и Bluetooth 5.2. В комплекте идет пульт дистанционного управления с NFC, что облегчает трансляцию экрана смартфона или управление через голосового ассистента Xiaomi Super XiaoAi.

Телевизоры выполнены в металлических корпусах и имеют тонкие рамки. Они поддерживают настенное крепление по стандарту VESA. Особый акцент сделан на энергоэффективности: в обычном режиме телевизоры потребляют около 130 Вт, а в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.

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Новые телевизоры Xiaomi Redmi TV X 2025 уже доступны для предварительного заказа в Китае. Модель с диагональю экрана 55 дюймов стоит 2199 юаней (примерно $308), 65-дюймовая — 2799 юаней (около $392), 75-дюймовая — 3599 юаней (около $504), а флагманская 85-дюймовая версия — 4999 юаней (около $700).

На днях Xiaomi представила один из самых дорогих мониторов в своей истории — Redmi Monitor G Pro 27U. Для поклонников мобильных устройств — смартфон Redmi Turbo 4 Pro.

Источник: msn