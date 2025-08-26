Xiaomi тестирует более длинную SU7: небольшое увеличение, но значительно более комфортный салон

После успешного старта с первыми двумя моделями — седаном Xiaomi SU7 и кроссовером Xiaomi YU7 — компания уже готовит следующий шаг. На дорогах в Китае заметили замаскированные прототипы удлиненной версии электроседана, которая сохранила изящный силуэт стандартной версии SU7, но с важным отличием — увеличенной длиной. Дополнительное пространство приходится на зону за центральной стойкой, что однозначно указывает на фокус на комфорт пассажиров второго ряда.

Потенциальные изменения Xiaomi SU7 L

Базовая версия Xiaomi SU7 уже относится к большим седанам. Длина авто составляет 4997 мм, а колесная база — 3000 мм. Оценки по фото показывают, что новая версия может вырасти до 5200 мм в длину, а колесная база увеличится еще на 80-150 мм. В автомобильном дизайне это серьёзное увеличение, которое напрямую означает больше места для ног пассажиров сзади.

Удлинение существенно меняет характер машины. Если обычный SU7 продвигается как высокопроизводительный электрокар для водителя, то увеличенная модификация ориентирована на сегмент бизнес-класса, где ценится комфорт во втором ряду. Аналитики уже проводят параллели с Porsche Panamera Executive, которая создана именно для клиентов, чаще всего пользующихся услугами водителя.

По предварительным данным, Xiaomi SU7 L (название неофициальное) может получить более широкие и комфортные задние кресла, отдельные экраны для развлечений, а также дополнительные опции вроде небольшого холодильника. Это превратит задний ряд в мобильный офис или лаунж-зону.

Удлиненный кузов и увеличенная масса требуют изменений не только в дизайне. Инженерам придется перенастроить подвеску, чтобы сохранить баланс между комфортом и управляемостью. При этом ожидается, что новинка сохранит 800-вольтовую архитектуру, которая обеспечивает быструю зарядку, а также современные интеллектуальные системы помощи водителю, уже известные по SU7.

Появление этого прототипа подтверждает, что автомобильные амбиции Xiaomi не ограничиваются двумя моделями. По данным инсайдеров, компания параллельно испытывает несколько новых электромобилей, среди которых — GT-версия кроссовера YU7 с повышенными динамическими характеристиками.

Сейчас удлиненный седан находится лишь на раннем этапе тестирования и скрывается под камуфляжем. Xiaomi не раскрывает ни официального названия, ни точных характеристик, ни сроков выхода. Однако аналитики считают, что премьера на рынке может состояться уже в начале 2026 года.

Цена и конкуренты

Официальных деталей по цене нет, но рыночные источники прогнозируют стоимость более 400 тыс. юаней (€47,6 тыс.). Это позволит SU7 L занять промежуточную позицию между локальными конкурентами, такими как BYD Han (от €33,3 тыс.), и импортными премиум-моделями, в частности Tesla Model S (от €81,6 тыс. в Китае).

Источник: arenaev