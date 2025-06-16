Tesla обновила Model S и X — мизерные изменения за +$5000

Tesla чем-то напоминает повара из изысканного ресторана: каждый раз добавляет по щепотке изменений в свои блюда, а потом с улыбкой обновляет ценник. На этот раз «в обновленное меню» пошли Model S и Model X. Это не самые популярные модели в линейке компании (вместе они дают менее 5% от годовых продаж), но, тем не менее, получили новую порцию усовершенствований. Правда, основные изменения — «под капотом», зато цена выросла на целых $5000. Такое себе обновление с сюрпризом.

Внешность: изменения для внимательных

Если вы ждали визуальной революции — успокойтесь. Большинство изменений увидят только те, кто привык сравнивать по пикселям. В обновлённых Model S и Model X дизайнеры изменили передние бамперы в версиях Plaid — немного агрессивнее, немного современнее. Что интересно, даже через 13 лет после старта производства, силуэт Model S до сих пор выглядит свежим. А вот Model X, как был «пухленьким», так и остался.

Обе модели получили новые колеса. Для Model X — это 20- или 22-дюймовые диски, причем большие стоят $5500. Model S тоже не пасет задних: 19- или 21-дюймовые диски обойдутся вам в максимум $4500. И не забудьте добавить новую камеру в переднем бампере и фары с адаптивными функциями. По словам Tesla, изменения, внесенные во внешний вид Model S Plaid, также улучшают ее устойчивость на высокой скорости.

Цветовая палитра пополнилась новым оттенком под названием Frost Blue — и это еще плюс $2500. А если вам не по душе фирменный руль Yoke — не беда: обычный теперь стандартный. Yoke остался только в Model X и стоит дополнительную тысячу. Хотя, возможно, это не апгрейд, а наоборот?

Усовершенствование «под капотом» под капотом

Обновления коснулись и механической части электромобилей. Tesla не ушла настолько далеко, как с новыми Model 3 и Y, но несколько подрихтовала подвеску: новые втулки, другая настройка — обещают лучшую плавность хода. В салоне теперь еще тише — благодаря новой системе активного шумоподавления.

Интерьер в целом остался без радикальных изменений, но появилась конфигурированная подсветка на панели приборов, дверях и центральной консоли. И еще — маленький бонус: при запуске авто подсветка выполняет уникальную анимацию. На Model 3 или Y такого не увидишь. Ну потому что премиум — он же не только в коже сидений, правда же?

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Цены

Как и следовало ожидать, новизна увеличивает ценник. Обе модели подорожали на $5000. Model X в версиях Long Range и Plaid теперь стартует от $89990 и $104990 соответственно. Model S — от $84990 и $99990.

Указанные изменения не тянут на «полноценное обновление». Скорее это незначительный «фейслифтинг», но фанатам марки и этого хватит. И Tesla это прекрасно знает. Тем, кто хотел большего — лучше подождать чего-то действительно нового. Или у конкурентов.

Источник: carscoops