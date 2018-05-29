Xiaomi выпустила аккумуляторный штопор для вина за $15

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Примерно две недели назад Xiaomi выпустила швабру с распылителем и тогда мы отмечали, что сейчас легче сказать, чего Xiaomi не выпускает. На этой неделе из списка того, чего еще не делает Xiaomi, можно вычеркнуть еще одну позицию – аккумуляторный штопор для вина. Новинка, которая немного похожа на световой меч из Star Wars, называется Xiaomi Electric Wine Opener и оценивается в $15.

Устройство выполнено в небольшом пластиковом корпусе цилиндрической формы. Нижняя часть, которой штопор насаживается на горлышко сделана полупрозрачной. Сверху находятся две кнопки для регулировки направления движения винтового стержня и светодиодный индикатор.

В описании новинки производитель выделяет низкий уровень шума, создаваемый в процессе работы, – не выше 60 дБ. Это примерно соответствует уровню шума, создаваемого при нормальном разговоре.

Бутылку вина Xiaomi Electric Wine Opener может открыть за 6 секунд. На одном заряде аккумулятора, емкость которого составляет 550 мА•ч, штопор может открыть не менее 70 бутылок. Производитель обещает, что за 5 минут устройство можно будет зарядить настолько, что этого хватит для открытия 10 бутылок вина.

Новинка предлагается только в единственном (черном) цветовом варианте.

Источник: gizmochina