Xiaomi выпустила полностью беспроводные наушники Mi AirDots 2 SE с поддержкой Bluetooth 5.0, AAC и шумоподавления по цене $24

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Компания Xiaomi выпустила более доступную версию полностью беспроводных наушников Mi AirDots 2 – модель Mi AirDots 2 SE. Устройство получилось почти в 2 раза более доступным по сравнению с предыдущей моделью, за что пришлось заплатить отсутствием поддержки кодека LHDC и беспроводной зарядки.

Тем не менее, новинка предлагает своим пользователям поддержку Bluetooth 5.0 и AAC. Сигнал передаётся одновременно на оба наушника, что обеспечивает более устойчивое соединение. Встроенного в наушники аккумулятора достаточно для автономной работы на протяжении 5 часов. При этом масса каждого наушника составляет 4,7 г. Комплектный зарядный кейс массой 48 г добавляет дополнительные 20 часов автономной работы, а его полная зарядка через порт USB-C занимает полтора часа.

Управление работой наушников осуществляется с помощью сенсорной панели. Благодаря функции определения ношения воспроизведение автоматически приостанавливается и возобновляется. Устройство обладает интеграцией со смартфонами с фирменной оболочкой MIUI. Благодаря этому происходит автоматическое сопряжение при первом открытии кейса, а в смартфоне можно увидеть уровень заряда батареи каждого отдельного наушника и кейса. Новинка поддерживает функцию шумоподавления Environmental Noise Cancellation, которая с помощью двух микрофонов устраняет посторонние шумы во время разговоров. Но функции активного шумоподавления нет.

Новые беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots 2 SE уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене около $24, а начало поставок запланировано на 19 мая.

Источник: gsmarena