Xiaomi выпустила Redmi TV X 2026 для геймеров — телевизор 85" Mini LED с частотой до 288 Гц за $675

Xiaomi представила новый телевизор Redmi TV X 2026, который поднимает планку для доступных 4K-моделей, сочетая огромную 85-дюймовую Mini LED-панель и топовые функции за довольно демократичную цену. Сначала он выходит в Китае, а глобальный старт ожидается в начале следующего года.

Характеристики Redmi TV X 2026

Эта новинка является прямым преемником прошлогоднего Redmi TV X 2025 и предлагает существенное обновление, главным акцентом которого стала Mini LED-технология, впервые для серии Redmi TV. Redmi TV X 2026 получил 85-дюймовую Mini LED-панель с 640 зонами локального затемнения и пиковой яркостью до 1200 нит. Это позволяет достигать уровня черного, близкого к OLED, и очень насыщенных цветов.

Телевизор оснащен датчиком освещения, который автоматически подстраивает яркость и цветовую температуру под окружающие условия. Для киноманов предусмотрен режим Filmmaker Mode: он отключает все дополнительные функции обработки изображения (сглаживание движения, ИИ-апскейлинг, шумоподавление), чтобы максимально точно передать замысел режиссера.

Вместе с тем Redmi TV X 2026 явно рассчитан на игровую аудиторию. Он поддерживает:

  • 4K 144 Гц — базовая частота обновления для плавной картинки.
  • До 288 Гц в специальном режиме, правда, с понижением разрешения до 2560×1440.
  • VRR (переменная частота обновления).
  • AMD FreeSync Premium со сверхнизкой задержкой в 4 мс.
  • Dolby Vision Gaming для HDR-игр.
  • Специальный Game Mode с пресетами под разные жанры.

За обработку изображения и программные функции отвечает процессор MediaTek MT9655 с четырьмя ядрами Cortex-A73 и графикой Mali-G52 MC1. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Работает телевизор на новой оболочке HyperOS 3. Акустическая система состоит из двух динамиков мощностью по 15 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos.

Redmi TV X 2026 имеет широкий набор портов:

  • 3× HDMI (два с поддержкой HDMI 2.1 и eARC),
  • 2× USB (один из них USB 3.0),
  • AV-вход, ATV/DTMB, Ethernet, оптический S/PDIF.

Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, инфракрасный сенсор, поддержку AirPlay и Miracast. Также телевизор интегрируется в экосистему Mi Home.

Цена

Новый телевизор Redmi TV X 2026 уже доступен в Китае за 4 800 юаней (около $675). Он выпускается исключительно в 85-дюймовом размере. О глобальной цене и дате выхода пока что информации нет. Но учитывая опыт с предыдущими моделями, стоит со временем ожидать появления этой новинки на международных рынках. Возможно, под другим брендом.

Ранее Xiaomi представила один из самых дорогих мониторов в своей истории — Redmi Monitor G Pro 27U.

Источник: notebookcheck

