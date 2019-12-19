Японцы привезут на CES концепт автономного электромобиля Augmented Driving Concept с многофункциональным рулем, распознающим жесты

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Японский автопроизводитель Honda представит на выставке CES 2020 концепт электромобиля будущего Augmented Driving Concept с необычным рулем и продвинутой системой автономного вождения.

Японцы считают, что в будущем водители положительно оценят возможность переложить на плечи ИИ управление автомобилем, но в то же время захотят оставить возможность ручного управления, чтобы испытать положительные эмоции от этого процесса. Разработанный Honda концепт предлагает максимально плавный переход от ручного к автоматическому управлению. Он выполнен в формате кабриоета и стилистике, напоминающей электромобиль Honda E.

Модель Augmented Driving Concept впозволит переключаться между полностью ручным и автоматическим режимом вождения с помощью отдельного переключателя. При этом если включен последний, то система будет постоянно находиться в режиме ожидания, чтобы «подхватить» управление, как только водитель захочет отвлечься.

Между полуавтономным и полностью автономным режимом у концепта присутствует восемь промежуточных режимов, которые предполагают разную степень вовлеченности в процесс управления человека и ИИ. Набор сенсоров будет постоянно отслеживать поведение пользователя, предугадывая его намерения и интуитивно выбирая необходимый режим из данного набора.

Концепт Honda Augmented Driving Concept также получил новый многофункциональный руль. Чтобы начать движение, достаточно дважды погладить колесо, а чтобы остановится — один раз. Более того, если потянуть руль на себя, то автомобиль замедлится, а если нажать на него, то ускорится.

Компания Honda привезет свой концепт Augmented Driving Concept на CES 2020, при этом посетители выставки смогут опробовать симуляцию вышеописанного метода управления.

Источник: Honda