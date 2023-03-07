Японская аниме-актриса и певица Риэ Такахаси попросила фанов «тщательно помыться» перед ее концертом

Японская певица и сейю, наиболее известная по роли Ху Тао в RPG-игре Genshin Impact, опубликовала в своем Twitter-аккаунте инструкцию для людей, желающих посетить ее концерт. Среди прочего Риэ Такахаси попросила фанатов «подстричь ногти», «помыться с мылом» и «не пользоваться духами», чтобы не беспокоить других «неприятным запахом».

Аниме-конвенции известны своими не слишком приятными запахами, которые появляются после того, как тысячи людей проведут некоторое время вместе в закрытом помещении. Многие фанаты после мероприятий жаловались на ужасные условия в TikTok, Twitter и Reddit, а более изобретательные аниме-ценители прибегали к различным лайфхакам (носили дезодорант с собой, наносили ментоловую мазь под нос), которые помогали пережить встречи.

29-летняя актриса озвучивания аниме и певица Риэ Такахаси попыталась решить проблему раз и навсегда, создав инструкцию для фанатов, желающих посетить ее концерт. Письмо с советами она опубликовала в своем аккаунте в Twitter, на который подписаны более 1 миллиона пользователей.

Вот как выглядит инструкция:

Такахаси предложила фанам взять на мероприятие павербанк, маленькую сумочку для ценных вещей, а также тщательно вымыться и подстричь ногти. Один из подписчиков актрисы написал, что не сможет принять ванну из-за травмы и просто возьмет с собой духи, на что девушка ответила:

«Рекомендую использовать влажные салфетки и сухой шампунь. Некоторым людям не нравится запах духов».

Другой пользователь поблагодарил Такахаси за проявление заботы и внимания к поклонникам, несмотря на то, что она «такая большая звезда». Кажется, фаны не обиделись на предложение актрисы, и в основном хвалили ее за создание информативной графики.

Источник: Insider