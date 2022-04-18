Японская компания JR West разрабатывает робота-гуманоида для железнодорожных работ. Продажи начнутся весной 2024 года

Японская железнодорожная компания West Japan Railway Company (JR West) объявила о разработке многофункционального тяжелого железнодорожного оборудования, которое сочетает в себе специальную технику для проведения ремонтных работа и робота-гуманоида. Управлять всем будет человек-оператор. Причем во время контроля над роботом у оператора будет обратная связь, дающая представление о весе и размере оборудования, и т. д.

«Разрабатываемое многофункциональное тяжелое железнодорожное оборудование обеспечивает интуитивно понятное интерактивное управление, а работа оператора и движения робота взаимосвязаны. Вес и реакции, получаемые роботом, передаются оператору», — сказано в пресс-релизе.

Сам робот-гуманоид умеет удерживать различные предметы любой формы и пригодится для использования в разнообразных ситуациях. Он может работать на высоте пока оператор находится внизу и в безопасности, не боится ударов током.

Разработчики ожидают, что помимо повышения производительности, компании-покупатели смогут экономить на оплате труда (можно будет сократить примерно 30% рабочих), а также исключить несчастные случаи на производстве.

Испытания прототипа начались в апреле. В продажу роботизированная платформа поступит весной 2024 года.