Японский электрический гиперкар Aspark Owl с мощностью 2000 л.с. наконец поступил в продажу, всего будет выпущено 50 экземпляров по цене $3,6 млн





Об электрическом гиперкаре Aspark Owl мы впервые написали еще в 2017 году и уже тогда у проекта было довольно мало шансов на коммерческую реализацию. В разработчиках числилась малоизвестная японская фирма, а характеристики и ценник озвучивались просто зашкаливающие — разгон до 100 км/ч менее двух секунд и ценник свыше $3 млн. На удивление, к концу 2020 года создатели электромобиля довели его до стадии реальных продаж, открыли шоурум в Японии и договорились с дилерами по всему миру.

На недавнем заезде на итальянском треке Misano World Circuit электромобиль Aspark Owl в очередной раз подтвердил статус гиперкара, показав 1,72 секунды в качестве времени разгона до 100 км/ч. Суммарная мощность четырех электродвигателей модели составляет 2012 л.с. (1480 кВт), крутящий момент — 2000 Нм (15000 RPM). Максимальная скорость ограничена на отметке 400 км/ч, запас хода от батареи неназванной емкости составляет 450 км.

Увидеть Aspark Owl вживую уже можно в Осаке (Япония), также вскоре отдельные экземпляры выставят в дилерских центрах Gables Sports Cars (США), Absolut Car Consulting (Франция) и других компаний. Всего производитель собирается собрать 50 экземпляров модели, из которых 20 зарезервировано для Европы, 20 — для Азии и Ближнего Востока и 10 — для Северной Америки.

Производить Aspark Owl будут в Италии на мощностях компании Manifattura Automobili Torino, стоимость составит 2,9 млн евро или $3,6 млн

Источник: Autoblog, Aspark