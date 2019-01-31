Японский суперкар Aspark Owl нацелился на рекорд Нюрбургринга среди электромобилей, который также в планах у Volkswagen ID. R

В данный момент рекорд прохождения электромобилями легендарной Северной петли Нюрбургринга принадлежит китайскому суперкару NIO EP9. О желании отобрать титул недавно объявила компания Volkswagen со своим электрическим спорткаром ID. R, а теперь стало известно о еще одном претенденте — японском Aspark Owl.

Если вдруг вы забыли, что это за модель, то вкратце напомним. Впервые этот ультимативный электромобиль с корпусом из углеволокна массой всего 850 кг и мощностью 430 л.с. публике показали на Франкфуртском автосалоне 2017 года. Уже тогда он мог разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 2 секунды.

Спустя год создатели Aspark Owl смогли увеличить мощность электродвигателей с 430 л.с. до 1150 л.с., что привело к достижению отметки в 1,87 секунды до 100 км/ч и набору максимальной скорости в 280 км/ч. В приближенный к серийной версии электромобиль установили аккумуляторы достаточной мощности, что не только увеличило запас хода со 150 км до 300 км, но и вдвое увеличило его вес (до 1500 кг).

По всей видимости для того, чтобы повысить узнаваемость своего детища, разработчики объявили о желании побить рекорд прохождения круга на Нюрбургринга. Серийную версию Aspark Owl покажут на Dubai Motor Show в ноябре текущего года. Планируется собрать всего 50 электромобилей Aspark Owl стоимостью 3,1 млн евро / $3,5 млн, первые поставки стартуют в середине 2020 года.

Напомним, что в 2017 году электромобиль NIO EP9 мощностью 1 МВт (1360 л.с.) прошел трассу Нюрбургринг за 6 минут 45.9 секунды, показав среднюю скорость почти 185 км/ч.

Источник: Top Gear