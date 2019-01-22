Гоночный спорткар Volkswagen ID. R собирается побить рекорд Нюрбургринга среди электромобилей, отобрав его у NIO EP9

После победы на горной гонке Пайкс Пик спортивный электромобиль Volkswagen ID. R собирается побить еще один рекорд, установив лучшее время в своей категории на легендарной Северной петле (Nordschleife) Нюрбургринга. Потенциально рекордный заезд запланирован на лето 2019 года, при этом за руль вернется победитель гонки Пайкс Пик Ромен Дюма.

Этот гонщик в июне 2018 года преодолел трассу за 7 минут 57.148 секунды и стал первым за более чем столетнюю историю соревнования пилотом, проехавшим трассу менее чем за восемь минут. Кроме того, на счету француза четыре победы в 24-часовом марафоне Нюрбургринга, так что на незнание трассы жаловаться не приходится.

Напомним, что спортивный электромобиль Volkswagen ID. R оснащается двумя электродвигателями с общей мощностью 680 л.с. (500 кВт) и крутящим моментом 650 Нм. Этого хватает, что разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды. При этом весит болид менее 1.100 кг с учетом массы пилота.

В данный момент немецкий автопроизводитель ведет активную работу по усовершенствованию электромобиля для нового рекордного заезда. В частности, инженеры бренда работают над аэродинамикой, так как между двумя трассами очень много отличий. К примеру, основным отличием Пайкс-Пик является перепад высот с 2.862 до 4.302 метров, тогда как «Северная петля» протяженностью 20.832 км представляет собой узкую гоночную трассу с постоянными перепадами высот, проложенную по лесам Айфеля и насчитывающую 75 поворотов.

Отметим, что на сегодняшний день лучшее время круга на Нюрбургринге для полностью электрических автомобилей принадлежит Питеру Дамбреку. В 2017 году, управляя электромобилем NIO EP9 мощностью 1 МВт (1360 л.с.), британец прошел трассу за 6 минут 45.9 секунды, показав среднюю скорость почти 185 км/ч. Соответственно, Volkswagen ID. R придется выйти за пределы отметки 6:45.

Ранее мы рассказывали, что электромобиль Volkswagen ID. R не вернется в 2019 году на Пайкс Пик для защиты титула, а сосредоточится на подготовке к чемпионату e-WRX и других гонках.

Источник: Volkswagen