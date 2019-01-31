Японцы проявляют интерес к строительству в зоне отчуждения ЧАЭС крупной солнечной электростанции мощностью 1,2 ГВт

Несмотря на череду многообещающих заявлений, анонсов и громких обещаний зона отчуждения Чернобыльской АЭС, к сожалению, так и не смогла переродиться и стать крупнейшим центром солнечной энергетики в Украине. Вместо обещанных гигаваттов установленных мощностей на сегодня по факту имеем одну СЭС мощностью всего 1 МВт. Но, похоже, в правительстве остаются верны изначальной миссии и не оставляют попыток возродить вдохнуть вторую жизнь в Чернобыль. Как стало известно, интерес к строительству солнечных электростаций в зоне отчуждения изъявили две японские компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Этими компаниями являются Deloitte Touche Japan и Green Power Development Japan. Буквально вчера состоялась встреча, на которой украинские чиновники вместе с топ-менеджерами упомянутых компаний обсуждали основные экономические и технические аспекты проекта. Сообщается, что речь о проекте строительства солнечной электростанции мощностью 1,2 ГВт, что уже звучит неплохо. Но, увы, больше никаких подробностей о проекте пока нет. Вероятно, пока что стороны находятся на ранней стадии переговоров и до заключения соглашения о партнерстве, не говоря уже о начале строительства, еще далеко. Да и формулировка пресс-релиза явно указывает на то, что упомянутые компании не единственные, кого министерство планирует привлечь к реализации этого крупного проекта.

Остается добавить, что как раз сейчас ко второму чтению в Верховной раде готовится проект закона № 8449-д, призванный ускорить развитие рынка возобновляемой энергетики в Украине. Этот законопроект, в числе прочего, предусматривает внедрение аукционов с 2020 года. Подробнее о нем мы рассказывали в этой новости.

Источник: Минэнергоугля