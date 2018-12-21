Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о снижении «зеленых» тарифов и внедрении для возобновляемой энергетики аукционов, но только с 2020 года

О давно назревшей для Украины ввиду слишком высокой нагрузки на бюджет необходимости перехода от механизма с «зелеными» тарифами к аукционной модели стимулирования рынка возобновляемой энергетики говорилось уже не раз. В последний раз мы вскользь упоминали об этом на прошлой неделе в нашей новости о строительстве новой Орловской ветроэлектростанции на 100 МВт и планах «ДТЭК ВИЭ» увеличить свои мощности ВИЭ до 1 ГВт в следующем году. И вот вчера Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 8449-д, который предусматривает внедрение аукционов с 2020 года. За законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» со второй попытки проголосовали 227 народных депутата.

Прежде всего стоит рассказать, что «зеленые» тарифы на чистую энергию в Украине являются составной частью общей оптовой цены электроэнергии и покрываются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (граждан и промышленности). Эти тарифы были одной из причин повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2015 году.

По итогам 2017 года доля отпущенной производителями по «зеленому» тарифу электрической энергии составил 1,5% в общем объеме электроэнергии, отпущенной в объединенную энергосистему Украины. Вследствие значительной ценового нагрузки «зеленых» тарифов на оптовую рыночную цену доля выплат с Оптового рынка электрической энергии производителям по «зеленому» тарифу возросла с 7,5% в начале 2017 года до 8,2% на конец 2018 года.

В пояснительно записке авторы инициативы отмечают, что сейчас рынок возобновляемой энергетики вырос настолько, что вполне может обходиться без государственной поддержки, приводя в пример опыт различных европейских стран, которые ранее успешно перешли на аукционы. Кроме того, последние несколько лет на мировом рынке наблюдается тенденция к стабильному снижению капитальных затрат (CAPEX) по проектах строительства солнечных и ветровых электростанций, обусловленная удешевлением оборудования вследствие активного развития технологий в этой сфере.

По данным отчета IRENA «Renewable Power Generation Costs in 2017», солнечные панели подешевели на 81% по сравнению с 2009 годом благодаря чему средневзвешенная стоимость электрической энергии, добытой из энергии солнца, в течение 2010-2017 годов снизилась на 73% до 0,1 доллара за 1 кВт*ч.

Аукционная модель предполагает проведение конкурсов, где главным критерием выбора победителя является цена – контракт на строительство солнечной или ветряной электростанции получает компания, предложившая самый низкий рыночный тариф.

Оговариваемый законопроект предполагает введение обязательных аукционов для проектов электростанций на ВИЭ запланирован на 1 января 2020 года с поэтапным снижением пороговой мощности:

в 2020 году — проекты ВЭС мощностью более 20 МВт и проекты по другим видам ВИЭ мощностью более 10 МВт;

проекты ВЭС мощностью более 20 МВт и проекты по другим видам ВИЭ мощностью более 10 МВт; в 2021 и 2022 годах — проекты ВЭС мощностью более 20 МВт и проекты по другим видам ВИЭ мощностью более 5 МВт;

проекты ВЭС мощностью более 20 МВт и проекты по другим видам ВИЭ мощностью более 5 МВт; начиная с 2023 — все проекты ВЭС мощностью более 3 МВт (за исключением одной ветротурбины) и проекты по другим видам ВИЭ мощностью более 1 МВт.

Действующая система поддержки с «зелеными» тарифами продолжит действовать до 2030 года и будет распространяться на следующих участников рынка:

производителей, которым «зеленый» тариф был установлен ранее, и субъектов хозяйствования, которые построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики (независимо от установленной мощности объекта и вида ВИЭ) до 1 января 2020 года;

субъектов хозяйствования, которые по 31 декабря 2019 подпишут предварительный договор купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу с ГП «Енергоринок», построят и введут соответствующие объекты в эксплуатацию в течение 2 лет (для СЭС) и 3 лет (для других видов ВИЭ);

субъектов хозяйствования, которые после 1 января 2020 года будут строить объекты электроэнергетики с установленной мощностью ниже пороговой, указанной в законе для обязательного участия в аукционах;

потребителей электрической энергии, имеющих по закону право устанавливать генерирующие установки мощностью до 500 кВт на крышах или фасадах капитальных зданий, сооружений и осуществлять продажу электрической энергии по «зеленому» тарифу в объемах, превышающих их собственное потребление.

Положительным моментом является то, что законопроект 8449-д также предусматривает еще большее снижение «зеленых» тарифов для различных видов ВИЭ: для СЭС — на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет (действующий закон предусматривает 10% снижение тарифа в 2020 году); для ВЭС — на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет (действующий закон предусматривает 10% снижение уровня тарифа).

Главным преимуществами системы «зеленых» аукционов перед существующей системой «зеленых» тарифов авторы проекта называют более длительный срок поддержки (20 лет с даты ввода объекта ВИЭ в эксплуатацию), гарантированный выкуп у производителей всего объема отпущенной электрической энергии по определенной по итогам аукциона цене.

Аукционы с распределением квот (определенный на конкретный год объем мощности объектов ВИЭ, подкрепленный гарантиями со стороны государства), будут проводиться в электронной торговой системе в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Размер ежегодной квоты будет устанавливаться КМУ на основании целевых показателей развития возобновляемой энергетики ежегодно (до 1 декабря) на следующие 5 лет подряд. Победитель аукциона, предложивший наиболее низкую отпускную цену, должен будет построить и ввести в эксплуатацию объект возобновляемой энергетики за два (для СЭС) или три (для ВЭС) года с момента подписания договора. В противном случае он теряет всю сумму гарантийного обеспечения для участия в аукционе (5 000 евро за 1 МВт распределяемой мощности + 10 000 евро за 1 МВт гарантированной мощности для покупателя).

Источник: rada.gov.ua