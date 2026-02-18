tradfi
Новости Технологии 18.02.2026 comment views icon

Япония запустила первый в мире коммерческий газовый двигатель на 30% водорода

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню

Япония сделала практический шаг к снижению выбросов в генерации электроэнергии. Kawasaki Heavy Industries представила первый в мире коммерческий газовый двигатель, который работает на смеси природного газа с водородом — до 30% по объему. Решение уже вышло за пределы лабораторий: двигатель доступен для заказа, имеет гарантию и регламент обслуживания. Разработку проверили на площадке Kobe Works вблизи аэропорта Кобе (UKB). Проект вписывается в стратегию декарбонизации Японии, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.


Гибридные двигатели KG

Новый водородно-газовый двигатель производит электроэнергию, сжигая природный газ с добавлением до 30% водорода. Такой уровень примеси позволяет использовать существующие газопроводы и хранилища без их полной замены. Благодаря этому операторы смогут перейти на водород без масштабной реконструкции инфраструктуры.

Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню

Серия двигателей KG — это не полностью водородное решение. Агрегат не работает на 100% водороде, но поддерживает дополнительную совместимость для объектов, которые уже построены под природный газ. С 2011 года компания получила более 240 заказов на двигатели KG, и теперь их можно модернизировать для совместного сжигания водорода. Такой подход продлевает срок службы электростанций и уменьшает капитальные затраты, позволяя сокращать выбросы постепенно — по мере роста доступности водорода и снижения его стоимости.


Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню

Система прошла 11 месяцев проверок в реальных промышленных условиях — с октября 2024 по сентябрь 2025 года. Во время испытаний инженеры сосредоточились на безопасности и обслуживании. Водород имеет малый размер молекул и широкий диапазон воспламенения, поэтому серия KG получила отдельные датчики утечки и системы продувки азотом для безопасного запуска, остановки и работы в аварийных режимах. Также проверили интеграцию с существующими цепочками поставок топлива.

Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню

Компания уже начала принимать заказы на водородно-газовую версию двигателей серии KG.

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Параллельно Япония развивает морские водородные двигатели в рамках фонда Green Innovation Fund, который администрирует New Energy and Industrial Technology Development Organization. На достижение целей углеродной нейтральности выделили около 2 трлн иен.

Водород вместо дизеля: Liebherr запускает проект первого в мире большого колесного погрузчика с альтернативным двигателем

Инфраструктура остается узким местом. В ноябре 2025 года Kawasaki Heavy Industries совместно с Japan Suiso Energy начала строительство терминала импорта жидкого водорода в Огисиме. Проект предусматривает резервуар объемом 50 тыс. м³ и запуск к 2030 году. Пока крупные цепи поставок не сформированы, первые заказчики столкнутся с ограниченной доступностью водорода и более высокими затратами.

Помог графен: инженеры продлили работу водородных двигателей до 200 000+ часов


Источник: aviationa2z

Популярные новости

arrow left
arrow right
Молодожены ради шутки пригласили Sony на свадьбу: в ответ получили "пак" бесплатных игр PS5
Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом
В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более "плавным"
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Мужчина сломал 7000 роботов-пылесосов DJI Romo, когда подключил контроллер PS5 к своему
Время прощаться: Firefox прекращает поддержку Windows 7
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
Сисадмин просверлил SSD, чтобы уничтожить данные: плата выжила, а конфиденциальная информация "утекла" к новому владельцу
Популярные менеджеры паролей "врут", что не видят ваших хранилищ: эксперимент
По примеру Face ID: Google создает новую технологию разблокировки лицом для Pixel и Chromebook
Инженер нашел баг в ПО китайской маски для сна: он позволял "атаковать" других владельцев электроимпульсами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить