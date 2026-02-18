Япония запустила первый в мире коммерческий газовый двигатель на 30% водорода

Япония сделала практический шаг к снижению выбросов в генерации электроэнергии. Kawasaki Heavy Industries представила первый в мире коммерческий газовый двигатель, который работает на смеси природного газа с водородом — до 30% по объему. Решение уже вышло за пределы лабораторий: двигатель доступен для заказа, имеет гарантию и регламент обслуживания. Разработку проверили на площадке Kobe Works вблизи аэропорта Кобе (UKB). Проект вписывается в стратегию декарбонизации Японии, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.





Гибридные двигатели KG

Новый водородно-газовый двигатель производит электроэнергию, сжигая природный газ с добавлением до 30% водорода. Такой уровень примеси позволяет использовать существующие газопроводы и хранилища без их полной замены. Благодаря этому операторы смогут перейти на водород без масштабной реконструкции инфраструктуры.

Серия двигателей KG — это не полностью водородное решение. Агрегат не работает на 100% водороде, но поддерживает дополнительную совместимость для объектов, которые уже построены под природный газ. С 2011 года компания получила более 240 заказов на двигатели KG, и теперь их можно модернизировать для совместного сжигания водорода. Такой подход продлевает срок службы электростанций и уменьшает капитальные затраты, позволяя сокращать выбросы постепенно — по мере роста доступности водорода и снижения его стоимости.





Система прошла 11 месяцев проверок в реальных промышленных условиях — с октября 2024 по сентябрь 2025 года. Во время испытаний инженеры сосредоточились на безопасности и обслуживании. Водород имеет малый размер молекул и широкий диапазон воспламенения, поэтому серия KG получила отдельные датчики утечки и системы продувки азотом для безопасного запуска, остановки и работы в аварийных режимах. Также проверили интеграцию с существующими цепочками поставок топлива.

Компания уже начала принимать заказы на водородно-газовую версию двигателей серии KG.

Параллельно Япония развивает морские водородные двигатели в рамках фонда Green Innovation Fund, который администрирует New Energy and Industrial Technology Development Organization. На достижение целей углеродной нейтральности выделили около 2 трлн иен.

Инфраструктура остается узким местом. В ноябре 2025 года Kawasaki Heavy Industries совместно с Japan Suiso Energy начала строительство терминала импорта жидкого водорода в Огисиме. Проект предусматривает резервуар объемом 50 тыс. м³ и запуск к 2030 году. Пока крупные цепи поставок не сформированы, первые заказчики столкнутся с ограниченной доступностью водорода и более высокими затратами.





Источник: aviationa2z