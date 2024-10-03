Следующая игра разработчика Baldur’s Gate 3 выйдет в 2029 году — это не точно, хотя так сказал Свен Винке

Свен Винке, глава Larian, разработчика Baldur’s Gate 3 говорит, что следующий релиз студии может выйти в 2028 или 2029 году. Впоследствии он призвал не относиться к этому слишком серьезно.

На церемонии награждения SEA Game Awards 2024 в Малайзии Винке предположил, что следующая большая ролевая игра Larian может выйти примерно в 2028 или 2029 годах.

«Нам нужно упорно работать над следующей игрой, чтобы мы могли вернуться сюда через пять лет», — сказал он.

Однако сайт IGN поговорил с Винке сразу после события, и он быстро «дал задний ход» по поводу этого неопределенного окна выпуска.

«Я знал, что вы это поймете. Это была просто шутка. Я не знаю, мы выпустим ее, когда она будет готова. Это большие игры, и это требует времени, поэтому не фиксируйте нас на дате», — сказал он со смехом.

Подобный термин не был бы странным, учитывая, что Larian только что выпустила гигантскую Baldur’s Gate 3 в прошлом году, но точно не известно, что студия будет делать дальше. В марте Винке сказал, что он думает об «очень большой RPG, которая затмит всех», и что текущие консоли просто не смогут с этим справиться.

Винке выбрал Куала-Лумпур в Малайзии, как место расположения азиатской студии Larian после того, как нашел много потенциальных работников в городе:

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«Здесь также была очень оживленная индустрия искусства и анимации, поэтому мы подумали, что есть основания для развития». Студии в KL сделали очень много для игры. Dark Urge был создан в Малайзии, и ведущий сценарист для House of Hope также был здесь. Одна из наших сотрудниц вчера сказала мне, что раньше она чувствовала себя просто аутсорсером, но теперь чувствует себя разработчиком игр, в ее голове произошли изменения, и это приятно видеть».

Известно, что в мае открылась Larian Studios Warsaw в Польше, и что она работает над двумя «очень амбициозными» новыми ролевыми играми. Однако в прошлом месяце Винке объяснил, что создание двух игр одновременно оказалось огромной проблемой для производства, поскольку одну из них «поглотили амбиции той, которую мы хотим выпустить первой».

Источник: IGN