Baldur’s Gate 3 будет без DLC — босс Larian говорит, что это «скучное» дело делает разработчиков несчастными

Baldur’s Gate 3 бесспорно стала одной из величайших игр десятилетия, но ждать дополнений не стоит — разработчикам от этого скучно.

Огромный успех не убедил Larian Studios клепать DLC, как делают многие другие студии. Босс Свен Винке говорит, что причина слишком проста — они не хотят. Прямо сейчас студия не работает над дополнениями и не будет этого делать. По его словам, создание DLC — «скучное дело без страсти», и команда Larian счастливее без таких проектов.

«Вам нужен счастливый игрок и счастливый бизнес, но вам также нужно иметь счастливого разработчика» — говорит Винке.

Он добавил, что студия хочет делать то, что сделает разработчиков намного счастливее (и вовлеченными в процесс не только из-за денег).

«У нас был огромный хит, и люди говорили «DLC тут» и «DLC там», и мы сказали, что сделаем DLC. Но потом, когда у нас появился момент для размышлений, мы спросили себя: «Что мы вообще делаем?»» — отмечает босс Larian.

Вместо этого студия выбрала другой путь: Baldur’s Gate 3 получала регулярные крупные обновления с новыми функциями и исправлениями. Например, последний большой патч добавил в игру фоторежим и новые подклассы. Такие апдейты поддерживают игру и как результат интерес игроков остается большим.

Как мы видим, то Baldur’s Gate 3 продалась тиражом 10 млн копий за 2023 год. И еще держалась среди топовых платных игр в Steam в 2024-м. После финансового успеха Baldur’s Gate 3 разработчики пойдут дальше. В том же интервью Винке также поделился планами студии: теперь они хотят фокусироваться на новых проектах. Ожидать новую игру можно ориентировочно через пять, как он говорил раньше

Винке отметил, что работать одновременно над двумя амбициозными проектами слишком трудно. Такой подход грозит потерять качество и сделать команду несчастной. Он объяснил: чтобы сохранить дух игрового процесса со многими вариантами прохождения — как в Baldur’s Gate 3 — нужна полная концентрация.

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Подытоживая, Larian не хочет тратить время на то, что им не приносит радости. Вместо дополнений студия планирует вкладывать энергию в создание новых крупных RPG. Из плюсов — не будет неинтересных и сырых дополнений, но из минусов то, что их не будет вообще.

Источник: Tech4Gamers