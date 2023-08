Индийский космический корабль Chandrayaan-3 готовится к посадке на Южный полюс Луны — где россия потерпела крушение

В эти выходные мы имели возможность увидеть визуализацию поговорки о зайце и черепахе. Агрессивный восточный сосед очень спешил, чтобы опередить Индию и стать четвертой (после США, СССР и Китая) страной, которая смогла посадить аппарат на Луне, но потерпела крах.

Между тем Индийское космическое агентство не спеша готовится в штатном режиме посадить космический корабль Chandrayaan-3 у Южного полюса Луны, передает Digital Trends. Эта область вызывает повышенный научный интерес, в частности в ноябре 2024 году сюда прилетит луноход миссии NASA VIPER, который будет искать там водяной лед.

Для россии было важно достичь еще не разведанной территории первой, поэтому миссия «Луна-25» совершалась в спешке. Старт 10 августа прошел нормально, однако 19-20 августа во время маневров на орбите Луны (подготовки к посадке) «Роскосмос» объявил об «аварийной ситуации» — произошел незапланированный контакт с поверхностью, очень похоже на работу лунного ПВО 🙂

Chandrayaan-3 никуда не спешил, его старт состоялся за месяц до российского — 10 июля. Потихоньку долетел и стал на орбиту нашего естественного спутника, не забыв отчитаться после отделения посадочного модуля от реактивного.

Chandrayaan-3 Mission:

View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad

— ISRO (@isro) August 18, 2023