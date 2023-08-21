Новости Наука и космос 21.08.2023 в 09:44

Индийский космический корабль Chandrayaan-3 готовится к посадке на Южный полюс Луны — где россия потерпела крушение

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

В эти выходные мы имели возможность увидеть визуализацию поговорки о зайце и черепахе. Агрессивный восточный сосед очень спешил, чтобы опередить Индию и стать четвертой (после США, СССР и Китая) страной, которая смогла посадить аппарат на Луне, но потерпела крах.

Курс Fullstack Web Development.
Володій навичками розробки як на фронтенді, так і на бекенді. За такими фахівцями черга в компаніях!
Отримати інформацію про курс

Между тем Индийское космическое агентство не спеша готовится в штатном режиме посадить космический корабль Chandrayaan-3 у Южного полюса Луны, передает Digital Trends. Эта область вызывает повышенный научный интерес, в частности в ноябре 2024 году сюда прилетит луноход миссии NASA VIPER, который будет искать там водяной лед.

Для россии было важно достичь еще не разведанной территории первой, поэтому миссия «Луна-25» совершалась в спешке. Старт 10 августа прошел нормально, однако 19-20 августа во время маневров на орбите Луны (подготовки к посадке) «Роскосмос» объявил об «аварийной ситуации» — произошел незапланированный контакт с поверхностью, очень похоже на работу лунного ПВО 🙂

Chandrayaan-3 никуда не спешил, его старт состоялся за месяц до российского — 10 июля. Потихоньку долетел и стал на орбиту нашего естественного спутника, не забыв отчитаться после отделения посадочного модуля от реактивного.

И сфотографировать поверхность Луны перед этим:

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
Индийский космический корабль Chandrayaan-3 готовится к посадке на Южный полюс Луны — где россия потерпела крушение
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Посадка Chandrayaan-3 должна состояться ориентировочно в пятницу. ISRO (Индийская организация космических исследований) планирует использовать его для изучения сейсмической активности Луны.

Индийский космический корабль Chandrayaan-3 готовится к посадке на Южный полюс Луны — где россия потерпела крушение

Однако ISRO довольно осторожна, потому что уже обладает неудачным опытом. Миссия Chandrayaan-2 в 2019-м не смогла спустить посадочный модуль, хотя орбитальная станция до сих пор вращается вокруг естественного спутника.

Первая миссия состоялась успешнее — в 2008 году миссия Chandrayaan-1 смогла спустить зонд на поверхность. Он первым подтвердил наличие замерзшей воды в лунном грунте.

Пожелаем ISRO успеха, потому что в последние годы было немало неудачных попыток стать четвертой страной на Луне. Кроме Chandrayaan-2 провалом закончились попытки частного израильского корабля Beresheet, разбившегося о поверхность в апреле 2018, и японской миссии Hakuto-R с ровером Rashid из ОАЭ в 2022-м.

«‎Гарячий» сезон для супутника Землі – ось місії, які висадяться на Місяці до кінця 2023 року

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить