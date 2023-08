Цими вихідними ми мали змогу побачити візуалізацію приказки про зайця та черепаху. Агресивний східний сусід дуже поспішав, щоб випередити Індію та стати четвертою (після США, СРСР та Китаю) країною, яка змогла посадити апарат на Місяці, але зазнала краху.

Тим часом Індійське космічне агентство не поспішаючи готується в штатному режимі посадити космічний корабель Chandrayaan-3 біля Південного полюса Місяця, передає Digital Trends. Ця область викликає підвищений науковий інтерес, зокрема в листопаді 2024 році сюди прилетить місяцехід місії NASA VIPER, який шукатиме там водяний лід.

Для росії було важливо досягти ще не розвіданої території першою, через це місія «Луна-25» робилася поспіхом. Старт 10 серпня відбувся нормально, проте 19-20 серпня під час маневрів на орбіті Місяці (підготовкою до посадки) «Роскосмос» оголосив про «аварійну ситуацію» – відбувся незапланований контакт із поверхнею, дуже схоже на роботу місячного ППО. 🙂

Chandrayaan-3 нікуди не поспішав, його старт відбувся за місяць до російського — 10 липня. Потихеньку долетів та став на орбіту нашого природного супутника, не забувши прозвітувати після відділення посадкового модуля від реактивного.

Chandrayaan-3 Mission:

View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad

— ISRO (@isro) August 18, 2023