Цими вихідними ми мали змогу побачити візуалізацію приказки про зайця та черепаху. Агресивний східний сусід дуже поспішав, щоб випередити Індію та стати четвертою (після США, СРСР та Китаю) країною, яка змогла посадити апарат на Місяці, але зазнала краху.

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Тим часом Індійське космічне агентство не поспішаючи готується в штатному режимі посадити космічний корабель Chandrayaan-3 біля Південного полюса Місяця, передає Digital Trends. Ця область викликає підвищений науковий інтерес, зокрема в листопаді 2024 році сюди прилетить місяцехід місії NASA VIPER, який шукатиме там водяний лід.

Для росії було важливо досягти ще не розвіданої території першою, через це місія «Луна-25» робилася поспіхом. Старт 10 серпня відбувся нормально, проте 19-20 серпня під час маневрів на орбіті Місяці (підготовкою до посадки) «Роскосмос» оголосив про «аварійну ситуацію» – відбувся незапланований контакт із поверхнею, дуже схоже на роботу місячного ППО. 🙂

Chandrayaan-3 нікуди не поспішав, його старт відбувся за місяць до російського — 10 липня. Потихеньку долетів та став на орбіту нашого природного супутника, не забувши прозвітувати після відділення посадкового модуля від реактивного.

Chandrayaan-3 Mission: View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad — ISRO (@isro) August 18, 2023

Та сфотографувати поверхню Місяця перед цим:

Chandrayaan-3 Mission: 🌖 as captured by the

Lander Position Detection Camera (LPDC)

on August 15, 2023#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/nGgayU1QUS — ISRO (@isro) August 18, 2023

Посадка Chandrayaan-3 має відбутися орієнтовно у п‘ятницю. ISRO (Індійська організація космічних досліджень) планує використати його для вивчення сейсмічної активності Місяця.

Проте ISRO доволі обережна, бо вже володіє невдалим досвідом. Місія Chandrayaan-2 у 2019-му не змогла спустити посадковий модуль, хоча орбітальна станція до тепер обертається навколо природного супутника.

Перша місія відбулася успішніше — у 2008 році місія Chandrayaan-1 змогла спустити зонд на поверхню. Він першим підтвердив наявність замерзлої води в місячному ґрунті.

Побажаємо ISRO успіху, бо останніми роками було чимало невдалих спроб стати четвертою країною на Місяці. Окрім Chandrayaan-2 провалом закінчилися спроби приватного ізраїльського корабля Beresheet, що розбився об поверхню у квітні 2018, та японської місії Hakuto-R з ровером Rashid з ОАЕ у 2022-му.