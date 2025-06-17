ИИ и струйный принтер реставрируют картины за несколько часов — результат можно отменить

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Исследователь с кафедры машиностроения в Массачусетском технологическом институте (MIT) в США Алекс Качкин разработал метод, позволяющий за считанные часы реставрировать старые поврежденные картины с помощью искусственного интеллекта.

В свободное от работы время ученый занимается реставрацией картин в качестве хобби. Качкин узнал, что у многих галерей есть немало картин, которые никогда не выставляются из-за их плохого состояния и необходимости сложной реставрации. Восстановление этих картин вручную будет очень дорогим и займет немало времени.

Однако разработанный исследователем метод позволяет реставрировать старые поврежденные картины не годы и не месяцы, а всего буквально за несколько часов. Свой метод Качкин испытал на старой поврежденной картине XV века, написанной маслом. С помощью традиционных методов очистки он удалил лишнюю краску, нанесенную во время предыдущих реставраций, и провел сканирование картины в высоком разрешении.

После этого Алекс использовал алгоритмы искусственного интеллекта для анализа просканированной картины, обнаружив более 5 тыс. поврежденных участков. Далее ученый создал цифровую копию картины в ее первоначальном виде. Он также использовал ИИ для создания карты картины с поврежденными участками, трещинами и местами, где уже нет краски. Эта карта также указывала точные цвета, которые нужно было применить в этих местах, чтобы восстановить первоначальный вид картины.

Ученый использовал высококачественный струйный принтер, превратив цифровую карту картины в двухслойную маску, напечатанную на сверхтонкой прозрачной полимерной пленке. Один слой содержал цвета, которые должны были появиться вместо поврежденных участков в соответствующих местах, а другой слой был белым.

«Чтобы полностью воспроизвести цвет, вам нужны как белые, так и цветные чернила, чтобы получить полный спектр», — объясняет Качкин

На завершающем этапе реставрации ученый выровнял маску и наложил ее на поверхность картины, закрепив тонким слоем лака, который нанес путем распыления. При этом и саму маску и лак можно растворить, не повредив оригинальную краску на картине.

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Для проекта Алекс использовал в общей сложности 57 тыс. 314 различных цветов для восстановления 5 тыс. 612 отдельных участков картины, и это заняло у него всего около трех с половиной часов. Он подсчитал, что выполнение той же задачи исключительно вручную заняло бы в 66 раз больше времени.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: New Atlas

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