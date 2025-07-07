Мир наоборот: робот с ИИ пишет письма вручную, а люди разучились

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Вероятно, прогресс пошел куда-то не туда, если люди потеряли навыки создания рукописного текста, а робот с ИИ научился это делать. Handwrytten предлагает именно такую услугу.

Торжественные письма, благодарности и поздравления кажутся солидными, когда написаны вручную, более того, каллиграфическим почерком. Но люди стремительно теряют этот навык — что-то писать вручную на бумаге нужно крайне редко. Хорошо, что роботы уже научились выполнять эту работу, а ИИ даже поможет создать текст.

«В подавляющем большинстве случаев вы никогда бы не подумали, что это написано машиной», — говорит Дэвид Вакс, основатель и CEO Handwrytten.

Вакс создал компанию в 2014 году. Одной из мыслей основателя, который оставил работу в другой компании, была автоматизация написания прощальных писем сотрудникам и клиентам — он считает, что такие сообщения более весомые, чем обычные электронные.

Сейчас Handwrytten использует возможности современных технологий. Главная задача — выводить красивые, но не идеальные буквы. При написании работы варьируют форму букв, соединительные элементы, межстрочный интервал и поля.

Сейчас отработано около 30 стилей, а компания отсылает клиентам или непосредственно получателям 20 тыс. «рукописных» писем в день. В основном клиентами являются предприятия, но доля индивидуальных заказчиков может достигать до 30%.

Нововведением последнего времени стала возможность для заказчиков формировать весь текст или его часть с помощью искусственного интеллекта. Ирония в том, что «рукописные» сообщения большинство воспринимает как естественные, в отличие от электронных — в них люди видят «творчество» ИИ. По словам Вакса, в прошлом году продажи выросли примерно на 30%.

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«Нашим лозунгом всегда было «Ваши слова ручкой и чернилами», но сейчас половина — это не ваши слова, а ChatGPT», — говорит он.

Предприниматель соглашается с критикой, которая указывает, что «рукописи» работа не имеют индивидуальности почерка конкретного человека. Но он отмечает, что иногда услуга просто спасает ситуацию. В конкретных случаях заказчиков «выбор — либо рукописное письмо, либо ничего».

В конце концов, магия работает. Дэвид Вакс говорит: «Моя жена будет получать «наши» письма от своих друзей, и будет удивляться, какой у них красивый почерк». Что касается индивидуальности, вероятно, технология искусственного интеллекта в будущем сможет решить и эту проблему, воспроизводя почерк заказчика (если он, конечно, есть).

Источник: Business Insider

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.