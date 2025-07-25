Новости IT-бизнес 25.07.2025 comment views icon

Инженер-программист 6 месяцев работал в стартапе из тюрьмы — босс не знал, пока не предложил место в штате

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Инженер-программист 6 месяцев работал в стартапе из тюрьмы — босс не знал, пока не предложил место в штате

Венчурный стартап Turso около полугода работал с удаленным разработчиком, как вдруг обнаружил, что тот находится в тюрьме.

Американец Престон Торп сейчас отбывает наказание за торговлю наркотиками в тюрьме Маунтин-Вью, однако параллельно удаленно работает в IT. Одним из его последних проектов стало сотрудничество с опенсорс-проектом компании Turso, где разработчик настолько хорошо себя зарекомендовал, что гендиректор Глаубер Коста предложил ему полноценную работу в штате.

Однако есть один интересный момент — Коста до этого момента не знал, что Торп находится за решеткой.

«Я проверил его профиль на GitHub и обнаружил там упоминание о том, что он находится в тюрьме», — рассказывает Коста. «С подобными историями я никогда не сталкивался… С тех пор у нас были глубокие разговоры об изменении взглядов, что привело его к тому положению, в котором он находится сегодня… Знание его истории усилило наше уважение к нему лично».

Это лишь один из успешных примеров экспериментальной программы, которую ввели в тюремной системе штата Мэн и которая позволяет удаленную работу под стражей. Несмотря на то, что эти инструменты являются нетрадиционными, они уже демонстрируют хороший реабилитационный результат.

Програміст пів року працював в IT-компанії з в'язниці — бос не знав, доки не запропонував підвищення
Престон Торп во время дистанционного интервью / TechCrunch

Торпа выгнали из дома еще подростком, и он для подработки взялся за перепродажу наркотиков через даркнет. Уже в возрасте 20 лет парень впервые оказался в тюрьме, а когда вышел — не имел ни денег, ни крыши над головой, поэтому периодически возвращался за решетку снова.

«Я был полным идиотом», — говорит сейчас Торп. «Я махнул рукой на свою жизнь, полностью списал ее со счетов и просто смирился с тем, что она такая и у меня нет никакой надежды».

Второй шанс Торп получил, когда его перевели из тюрьмы в Нью-Гэмпшире в Маунтин-Вью — там он получил возможность поступить на дистанционное обучение в Университет штата Мэн в Огасте, а затем нашел первую работу.

Сейчас в исправительном учреждении дистанционно работают около 30 заключенных, которые вместе с тем отчисляют 10% заработка государству, или на другие платежи, которые могут понадобиться для возмещения убытков, судебных расходов или алиментов.

«Наш штат является настоящим новатором в этой области», — рассказывает Хейли Шоаф, соисполнительный директор Unlocked Labs.

Unlocked Labs, где Торп работал до Turso, нанимает заключенных и бывших инженеров для создания образовательного программного обеспечения для использования в тюрьмах.

«Они создали всю эту инфраструктуру во время COVID, чтобы обеспечить дистанционное образование, а затем, как только эта инфраструктура была установлена, она внезапно расширила перечень возможностей, которыми эти люди могли воспользоваться».

Сам Торп говорит, что в течение последних трех лет большую часть своего времени проводил в интернете, изучая все, что мог, о программировании.

«Он делал это отчасти потому, что ему это нравилось, но также потому, что видел в этом возможность быть замеченным. И он был прав», — добавляет Коста.

Когда Торп зарегистрировался на Discord и GitHub, он впервые за более чем 10 лет почувствовал, что к нему относятся как к любому другому участнику — инженеру, увлеченному темой программирования, а не преступнику.

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Источник: TechCrunch

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