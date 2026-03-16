В США пенсионерка провела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ

50-летняя Анджела Липпс почти 6 месяцев провела за решеткой после того, как правоохранители из города Фарго использовали ИИ для распознавания лиц, идентифицировав ее как главную подозреваемую в деле о банковском мошенничестве.





Женщина никогда не была в Северной Дакоте и банковские записи подтвердили, что Липпс находилась в более 1931 км от предполагаемого места совершения преступлений. Она не единственная, кто неоправданно пострадал от использования правоохранителями технологии распознавания лиц с использованием ИИ без надлежащего расследования.

С апреля по май 2025 года полиция Фарго занималась расследованием ряда случаев банковского мошенничества. В этих случаях подозреваемая женщина использовала поддельное удостоверение личности военнослужащего армии США для снятия десятков тыс. долларов. Детективы проанализировали видео с камер наблюдения с помощью программы распознавания лиц на базе ИИ. Программа обнаружила совпадение с Анджелой Липпс.

После этого детектив сразу сравнил водительское удостоверение женщины из штата Теннесси и фотографии в соцсетях, придя к выводу, что Липпс и является преступницей, исходя только из черт лица, телосложения и прически. Никто из сотрудников департамента не информировал женщину до того момента, когда сотрудники Службы маршалов, угрожая ей пистолетами, арестовали ее в момент, когда она присматривала за четырьмя детьми.





Женщина провела в тюрьме 108 дней, прежде чем ее забрали сотрудники полиции Северной Дакоты. Ее адвокат Джей Гринвуд сразу же запросил ее банковские выписки. Когда правоохранители из Фарго наконец встретились с женщиной и ее адвокатом, через 5 месяцев после ареста, записи показали, что в момент совершения преступления в Фарго, Липпс покупала сигареты и вносила взносы по социальному страхованию в Теннесси.

Дело закрыли накануне Рождества, однако женщина не имела ни денег, ни одежды, чтобы вернуться домой. В итоге она потеряла дом, машину и собаку. И это лишь один из ряда случаев, когда людей незаконно арестовывали по делам, к которым они не имеют никакого отношения.

Расследование Washington Post в январе 2025 года задокументировало по меньшей мере 8 случаев незаконного ареста после обнаружения правоохранителями вероятного совпадения в базе данных FRT. В каждом из случаев правоохранители игнорировали проверку алиби и не проводили сравнение физических описаний, что позволило бы оправдать подозреваемых еще до их ареста.

Поставщики систем распознавания лиц на базе ИИ, такие как Clearview AI, добавляют определенные оговорки в рекомендациях к работе с ними. В частности, Clearview AI требует от учреждений признать, что результаты носят характер ориентировки, а не итоговый приговор. Представители компании отмечают, что правоохранители должны проводить дополнительное расследование, прежде чем принять меры на основе результате анализов системы.

Согласно заявлению Американского союза гражданских свобод (ACLU) Комиссии США по гражданским правам от апреля 2024 года, по крайней мере в 5 из 7 случаев правоохранители получали предупреждение о том, что результаты распознавания лиц не являются основанием для ареста, однако они все равно проводили аресты.

Роберт Уильямс был первым арестованным в Детройте в 2020 году из-за ложного результата теста FRT. В июне 2024 года мужчина достиг соглашения с городом, согласно которому, отныне необходимо наличие независимых подтверждающих доказательств, прежде чем любое совпадение результатов FRT может быть использовано для получения ордера на арест. Однако на начало 2025 года только 15 штатов приняли законодательство по тестированию FRT, которое распространяется на правоохранительные органы, и Северная Дакота в их число не входит.

Источник: Tom’sHardware; WDAY News