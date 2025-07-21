Новости IT-бизнес 21.07.2025 comment views icon

Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные

Сервисы вроде Replit приобрели большую популярность на фоне ажиотажа к вайбкодингу (процессу, где разработчик пишет код с помощью ИИ), однако оказалось, что не всегда такой способ работы может завершиться успешно.

Своим негативным опытом поделился основатель компании по развитию SaaS-бизнесаSaaS-бизнес, или Software as a Service (Программное обеспечение как услуга), — это модель предоставления программного обеспечения, где компания предоставляет доступ к своему программному обеспечению через интернет, обычно на основе подписки. SaaStr Джейсон Лемкин. Изначально мужчина оформил месячную подписку на Replit за $25 и был в восторге от того, что всего за пару часов собрал прототип приложения.

«Для начала это удивительно: вы можете создать «приложение», просто представив его в командной строке. Replit QA делает это самостоятельно (очень круто), по крайней мере, частично с вашей помощью… и затем вы запускаете его в производство — все в одном бесперебойном процессе».

Ввиду удовлетворительного результата Лемкин решил расширить возможности базового тарифа и потратил на сервис еще около $600 за несколько дней. По оценкам разработчика, в таком режиме его месячные расходы могли составить $8000, но он не жалел средств — до момента, когда все пошло не так. Со временем оказалось, что Replit подменяет отчеты и тесты вымышленными данными, а также скрывает ошибки. Более того, дошло до того, что сервис удалил всю его рабочую базу данных «между последним сеансом и до сих пор».

Replit в конце концов признал инцидент «катастрофической ошибкой в суждении» и подтвердил, что сервис «нарушил доверие и инструкции пользователя». При этом сначала компания заявляла, что восстановление базы данных невозможно, но потом выяснилось, что rollback все же сработал — просто был заблокирован пользователем.

Что было дальше? Возможно, вы удивитесь, но Лемкин вернулся к работе с Replit (хотя, вероятно, и с меньшим энтузиазмом).

«Я знаю, что вайбкодинг — это что-то новое и гибкое, и да, несмотря на то, что Replit сам сказал мне, что откат здесь не сработает, он сработал. Но нельзя перезаписывать производственную базу данных. И нельзя не разделять среды preview, staging и production должным образом. Просто нельзя», — написал Лемкин в блоге 19 июля. «Я знаю, что Replit говорит: «улучшения скоро будут», но у них ARRARR — это показатель дохода, используемый в бизнесе на основе подписки, который помогает прогнозировать годовой доход, полученный от услуг на основе подписки или контракта. более $100 млн. По крайней мере, сделайте защитные механизмы лучше. Даже если это сложно. Это всегда сложно».

На следующий день разработчик попытался заморозить изменения кода в Replit, но все зря:

«Нет способа заморозить код в приложениях для вайбкодинга, таких как Replit. Просто нет. На самом деле, через несколько секунд после того, как я опубликовал это, Replit снова нарушил заморозку кода».

Он продолжил работу, но в конце концов выяснил, что Replit не может гарантировать запуск unit-теста без удаления базы данных, и пришел к выводу, что сервис еще не готов для серьезной работы — особенно для своей целевой аудитории: нетехнических пользователей, которые хотят создавать коммерческое ПО.

В видео на LinkedIn Лемкин подробно рассказал о других ошибках Replit, включая создание базы данных на 4 000 записей, заполненной вымышленными людьми.

«Вопросы ИИ-безопасности теперь стали для меня более ощутимыми после этих выходных с вайбкодингом», — написал Лемкин. «Я 11 раз написал ему, чтобы он ничего не удалял. Меня теперь немного беспокоит безопасность».

Из интересного, Replit позиционирует себя, как «самый безопасный сервис для вайбкодинга». Кажется, теперь слоган придется изменить.

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Источник: The Register

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