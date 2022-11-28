Ирландия оштрафовала Meta на €265 млн за утечку данных 533 млн пользователей Facebook в апреле 2021 года

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала Meta на €265 млн по причине утечки данных в апреле 2021 года, раскрывшей информацию более чем 533 млн пользователей. DPC начал расследование вскоре после того, как стало известно об утечке. Расследование включало соблюдение Facebook европейского Общего регламента защиты данных (GDPR).

Данные были размещен на онлайн-форуме хакеров и включали полные имена, номера телефонов, местонахождение и даты рождения пользователей Face с 2018 по 2019 год. В то время Meta заявляла, что злоумышленник получил информацию с помощью уязвимости, которую компания исправила в 2019 году, и что это была та же информация, что и в предыдущей утечке, о которой сообщали в январе 2021 года.

Это третий штраф, наложенный DPC на Meta в этом году. В марте DPC оштрафовал Meta на $18,6 млн за неудовлетворительное ведение записей в связи с серией утечек данных в 2018 году, в результате которых была раскрыта информация до 30 млн пользователей. Европейский регулирующий орган также оштрафовал Meta на $402 млн в сентябре после расследования обработки Instagram данных подростков. Также компания была оштрафована DPC почти на $700 млн в 2022 году, и эта цифра не включает штраф в размере $267 млн, наложенный на WhatsApp за нарушение европейских законов о конфиденциальности данных в прошлом году.

В Meta утверждают, что работают над предотвращением утечек, в частности, усложняя доступ к данным и их изменение на основе предыдущего опыта.

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Источник: The Verge