Ирландия оштрафовала Instagram на €405 млн за неправильное обращение с данными подростков

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию Meta на €405 млн. Штраф стал результатом расследования того, как компания обрабатывала данные подростков в сервисе Instagram.

Расследование началось почти 2 года назад и сосредоточилось на случаях, когда компания якобы нарушила правила GDPR (Общий регламент по защите данных). Так, соцсеть Instagram позволяла молодым пользователям в возрасте 13-17 лет создавать бизнес-аккаунты на платформе, что делало контактную информацию этих пользователей общедоступной. Иногда пользователи предпочитают переключаться на бизнес-аккаунты, так как это даёт доступ к большему количеству аналитических данных. Instagram также якобы сделал учётные записи некоторых молодых пользователей общедоступными по умолчанию. Подробная информация о решении будет опубликована в конце этой недели.

Это третий и самый крупный штраф, наложенный Комиссией по защите данных на Meta. Предыдущий штраф в сумме €225 млн был наложен из-за нарушений в информировании пользователей WhatsApp о том, как сервис собирал и использовал их данные, а также делился ими. Ещё €17 млн штрафа были наложены за проблемы с ведением записей о нарушениях безопасности. Комиссия также ведет десятки других расследований против крупных технологических компаний, в том числе еще несколько, связанных с практикой обработки данных Meta.

Meta заявила, что не согласна с тем, как был рассчитан этот штраф, и намерена обжаловать его. Также компания утверждает, что более года назад обновила параметр общедоступности по умолчанию и теперь «учётная запись любого лица младше 18 лет автоматически становится закрытой при присоединении к Instagram». Кроме того, взрослые не могут отправлять сообщения подросткам, которые не подписаны на них.

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Источник: The Verge