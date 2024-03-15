Итальянская IronLev испытала «пассивную» левитацию маглева на обычных железнодорожных путях

Маглев — это поезд на магнитной подушке, который приводятся в движение и управляется магнитными силами, и в отличие от традиционного железнодорожного транспорта не касается поверхности рельсов.

В перспективе такие быстрые и тихие транспортные системы выглядят довольно привлекательным вариантом мобильности — однако инфраструктура и настройки могут быть довольно дорогими и сложными, поэтому итальянский стартап IronLev взялся устранить эту проблему путем использования так называемой пассивной левитации маглева на обычных железнодорожных путях.

Вместо того чтобы использовать большое количество энергии для запуска транспортной системы на магнитной подушке, основанной на электромагнитах, компания использовала так называемые пассивные магнитные силы для создания «воздушной подушки, которая физически отделяет транспортное средство от пути».

В лабораторных условиях U-образная пассивная ферромагнитная левитация была испытана еще раньше: в 2018 году технологию продемонстрировали на электромобиле Tesla весом в 2 тонны, который, казалось, перемещался толчком руки.

«Благодаря особенностям нашей технологии, а также низкому и независимому от скорости трению, мы можем двигать 10-тонный вагон с той же силой, которая необходима для подъема 22-фунтового рюкзака», — заявил соучредитель компании Лука Чезаретти. «И мы стремимся сократить затраты на инфраструктуру в десять раз по сравнению с существующими системами».

Идея заключается в том, чтобы в будущем использовать более 1,5 миллиона километров существующих железных дорог по всему миру для технологии маглев.

При первой попытке прототип запустили по 2-километровому участку железнодорожного пути на маршруте Адрия-Местре в сотрудничестве с итальянским регионом Венето. Маглев весил тонну и сумел развить скорость до 70 км/ч. Команда не раскрыла никаких подробностей по модернизации прототипа, но подчеркивает, что в пути не внесли никаких модификаций.

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Далее IronLev планирует испытать 20-тонный транспорт и увеличить скорость до 200 км/ч.

IronLev была основана в 2017 году как совместное предприятие студии инженерных инноваций Girotto Brevetti и Ales Tech, стартапа, созданного студентами, которые разработали систему подвески для конкурса SpaceX Hyperloop.

Источник: New Atlas

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