Новости Игры 28.07.2025 comment views icon

Юные геймеры «взламывают» систему проверки возраста лицом Сэма из Death Stranding

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Юные геймеры «взламывают» систему проверки возраста лицом Сэма из Death Stranding

Британские подростки научились обходить новый закон, который обязывает сайты проверять возраст пользователей перед показом контента 18+. И в этом помог Сэм Портер из Death Stranding.

Подростки столкнулись с проблемами доступа к некоторым сайтам с 25 июля. Закон требует от ресурсов вроде Reddit, Nexus Mods, Discord и даже Rule34 внедрить серьезную проверку возраста. Речь идет о любом контенте, который может считаться взрослым — то есть NSFW-каналы, личные сообщения, обсуждение модов и тому подобное. Discord, например, блокирует доступ к таким каналам без подтверждения возраста, которое включает скан документа или даже фото пользователя.

И вот тут на сцену вышел Сэм Портер Бриджес и реалистичный фоторежим. Уже через несколько часов после того, как закон вступил в силу, в соцсетях появились интересные сообщения юзеров. Они загружали селфи персонажа из Death Stranding. И, что самое забавное, такая верификация сработала: Discord воспринял изображение Сэма, как настоящего взрослого человека. Дело в том, что платформа требует от пользователя совершать различные действия в реальном времени, например, моргнуть глазами. А фоторежим позволяет сделать нечто подобное.

Трюк подхватили другие пользователи, поэтому это стало своего рода трендом в Великобритании. Надолго ли этот лайфхак останется рабочим — скорее всего, вопрос времени. Но то, как быстро пользователи нашли способ обойти требования закона, говорит многое и о самих системах защиты.

Источник: PC Gamer

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