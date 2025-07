Юные геймеры «взламывают» систему проверки возраста лицом Сэма из Death Stranding

Британские подростки научились обходить новый закон, который обязывает сайты проверять возраст пользователей перед показом контента 18+. И в этом помог Сэм Портер из Death Stranding.

Подростки столкнулись с проблемами доступа к некоторым сайтам с 25 июля. Закон требует от ресурсов вроде Reddit, Nexus Mods, Discord и даже Rule34 внедрить серьезную проверку возраста. Речь идет о любом контенте, который может считаться взрослым — то есть NSFW-каналы, личные сообщения, обсуждение модов и тому подобное. Discord, например, блокирует доступ к таким каналам без подтверждения возраста, которое включает скан документа или даже фото пользователя.

И вот тут на сцену вышел Сэм Портер Бриджес и реалистичный фоторежим. Уже через несколько часов после того, как закон вступил в силу, в соцсетях появились интересные сообщения юзеров. Они загружали селфи персонажа из Death Stranding. И, что самое забавное, такая верификация сработала: Discord воспринял изображение Сэма, как настоящего взрослого человека. Дело в том, что платформа требует от пользователя совершать различные действия в реальном времени, например, моргнуть глазами. А фоторежим позволяет сделать нечто подобное.

You can use Death Stranding’s photo mode to bypass Discord’s age verification https://t.co/o9n0c0lwkI pic.twitter.com/mvYmhZZCVp

— Dany Sterkhov 🛡✈ (@DanySterkhov) July 25, 2025