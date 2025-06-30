Новости Игры 30.06.2025 в 12:38 comment views icon

Death Stranding 2 «плавит» PS5 — и в этом виноват не геймплей

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Death Stranding 2 «плавит» PS5 — и в этом виноват не геймплей

Death Stranding 2 не только стала самым ожидаемым релизом 2025 года, но и сама решает, когда надо выключать PS5. И назвать это игровой механикой не получится.

Death Stranding 2 вызвала новую техническую проблему: у многих игроков игра вызывает перегрев PlayStation 5, в частности базовых моделей и PS5 Slim. Самое парадоксальное, что консоль ломается не во время катсцен или нагруженных локаций, а при открытии… обычной карты. Игроки на Reddit жалуются, что именно экран карты в Death Stranding 2 доводит их PS5 до предела. После ее открытия система начинает перегреваться до критических температур — настолько, что некоторые консоли просто выключаются без предупреждения.

Проблема касается не только стандартной PS5. Хотя подавляющее большинство жалоб поступает от владельцев базовых моделей и Slim, в нескольких обсуждениях также упоминают перегрев PS5 Pro — хоть и реже. Вероятно, виновата какая-то специфика отображения карты: GPU начинает работать на пределе, возможно, из-за ограничения фреймрейта или анимации слоя объектов.

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Другие подтверждают, что после последнего патча ситуация немного улучшилась, но проблема все равно осталась. Сейчас это неофициально признанный баг, и Kojima Productions пока не выпустила полноценного исправления. Поэтому пока Кодзима готовит следующий патч, игрокам советуют не зависать над картой более нескольких секунд — или просто играть с открытым окном или интуицией.

Death Stranding 2 имеет скрытую катсцену, которую можно увидеть только в свой день рождения

Источник: Tech4Gamers

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