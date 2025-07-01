Новости Игры 01.07.2025 в 15:12 comment views icon

Персонажи Death Stranding 2 курят и играют на гитаре не просто так — Кодзима объяснил поведение Клиффа и Фрайл

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Персонажи Death Stranding 2 курят и играют на гитаре не просто так — Кодзима объяснил поведение Клиффа и Фрайл

Хидео Кодзима поделился, что в Death Stranding 2: On the Beach хотел передать индивидуальность персонажей — и рассказал, как ему это удалось.

Во время промотура Death Stranding Хидео Кодзима рассказал, что он менял часть героев игры так, чтобы подчеркнуть привычки актеров в реальной жизни. По словам разработчика, это позволяет сделать героев более живыми, естественными и лучше «вписывающимися» во вселенную игры.

Кодзима признался, что когда видит актера в работе или вне площадки, он готов к изменению деталей ради более атмосферной обстановки. Так произошло, например, с Леа Сейду — актрисой героини Фрэджайл. В первой игре персонажка не курила, но после того, как Кодзима увидел Сейду с сигаретой в фильме, он решил добавить эту деталь в образ. Хотя она бросала вредную привычку, но во время совместного ужина Кодзима увидел актрису на перекуре. Создатель предположил, что она вернулась к курению после того, как на съемках приходилось имитировать это, что лишь подкрепило его решение.

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Аналогично еще во время первой игры изменился персонаж Мэдса Миккельсена — Клифф. По словам Кодзимы, актер выглядит эффектно с сигаретой, поэтому это стало неотъемлемой частью образа персонажа. Эти мелочи не прописывались в оригинальном сценарии, но впоследствии вошли в финальную версию.

Еще один пример — персонаж Гиггз в Death Stranding 2. Во время пандемии Кодзима смотрел YouTube-канал актера озвучки Троя Бейкера. Он узнал, что Бейкер играет на электрогитаре, и решил добавить эту особенность в игру. С тех пор Гиггз в сиквеле тоже играет на этом инструменте — не только для более глубокой персонализации, но и как дополнительный штрих к образу.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоялся 26 июня на PS5. Игроки уже успели найти одну из редких великодок — поздравления с днем рождения. Ранее также сообщалось, что саундтрек в сиквеле подстраивается под действия пользователя — меняется в зависимости от обстановки, ритма и хода событий.

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Источник: Games Radar

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