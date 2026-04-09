Death Stranding 2: On the Beach получила верификацию Steam Deck после патча 1.3

С выходом патча 1.3 игра «Death Stranding 2: On the Beach » официально получила статус «верифицировано для Steam Deck» — это означает, что Valve подтвердила полноценную поддержку портативной консоли.





Путь к этой отметке оказался тернистым: еще несколько недель назад игра на Steam Deck была фактически непригодной к игре. На момент выхода PC-версии в марте 2026 года фреймрейт на Steam Deck OLED прыгал между 10 и 20+ кадрами в секунду с длительными проседаниями — несмотря на то, что первая часть, Death Stranding: Director’s Cut, безупречно работала на том же железе.

Ситуацию кардинально изменил патч 1.2, выпущенный 2 апреля: разработчики из Nixxes Software оптимизировали передачу данных между GPU и CPU через шину PCIe, а также добавили отдельные оптимизации для портативных устройств. После обновления в открытом мире игра стабильно работает выдает 30-35 FPS, а в менее нагруженных интерьерных локациях — около 50 FPS. Патч 1.3, вышедший сегодня, 9 апреля, окончательно закрыл вопрос верификации.

«Мы внесли оптимизации для сокращения объема данных, передаваемых между GPU и CPU через шину PCIe. Портативные устройства вроде Steam Deck также получают преимущества от этих изменений, а патч содержит дополнительные оптимизации, направленные именно на портативные устройства», — сообщили разработчики в заметках к патчу 1.2.

Согласно официальным заметкам к обновлению, он устраняет проседание фреймрейта при использовании снайперского прицела, внедряет дополнительные оптимизации производительности, исправляет редкие краши и улучшает общую стабильность. Также исправлен ряд мелких графических багов, улучшен интерфейс и локализация.





Стоит учитывать, что в режиме портативного пресета аккумулятор Steam Deck выдерживает примерно полтора часа игры — поэтому для длительных сессий рекомендуется иметь под рукой внешний аккумулятор. Портативный пресет снижает визуальное качество картинки, однако на 7,4-дюймовом OLED-экране компромисс выглядит вполне приемлемым.

«Итак, мы рады сообщить, что DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH теперь официально верифицирована для Steam Deck», — говорится в официальном описании патча 1.3 от Nixxes Software.

PC-порт игры также разрабатывала студия Nixxes Software, которая специализируется на адаптации эксклюзивов PlayStation для ПК. В ее портфолио — обе современные игры серии Spider-Man, обе части The Last of Us и Horizon Zero Dawn — и все они в конечном итоге получили достойную поддержку Steam Deck. Death Stranding 2 пошла по тому же пути.

Источник: Steam Powered