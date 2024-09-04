Ютубер, которому заменили один неисправный Cybertruck на другой, получил теневой бан в X Twitter

Отчаянный фанат Tesla Lamar MK, о неудачном опыте которого с Cybertruck мы уже писали, начал догадываться, что что-то пошло не так, когда получил теневой бан в X Twitter.

Lamar MK практически обожает Tesla Cybertruck несмотря на неисправности двух пикапов, один за другим. Теперь он говорит, что видео, которые он загружал в X Twitter, подозрительно игнорируются зрителями, что свидетельствует о теневом бане — их сокрытии в социальной сети.

«Я публикую все свои видео на YouTube, Instagram, TikTok, и они набирают приличное количество просмотров. Я публикую те же видео на X, и они едва набирают 100 просмотров, это якобы нулевой охват. Или все не так, или я просто скрыто забанен, чтобы не было доступа. Илон Маск, пожалуйста, исправьте это».

У блогера длинная история видео об авто Tesla, настроение которых разнится от восторга до жалоб на отсутствие помощи от производителя. Электропикапы Lamar MK имели проблемы с зарядным кабелем, который отказывался отсоединяться, провисание отделки потолка, серии красных сообщений об ошибках и блокировки. Tesla не спешила помогать и заставляла его ждать неделями.

Напомним, недавно Tesla заменила Lamar MK неисправный Cybertruck. Вскоре замена тоже вышла из строя.

Но невзгоды не мешали фанатизму Lamar MK в отношении бренда. Недавно он заявил: «Cybertruck представляет собой наиболее значимую инновацию в технологическом прогрессе, который видел мир с момента появления iPhone».

Теперь, когда понятно, что платформа Маска не хочет демонстрировать его видео, у блогера начали возникать вопросы.

«Учитывая эту ситуацию, я сомневаюсь в ценности моей премиум-подписки, поскольку она, похоже, не улучшает охват моих публикаций. Мой контент хорошо работает на других платформах, поэтому проблема не в качестве или привлекательности моих видео».

Однако когда комментаторы предположили, что X Twitter, возможно, скрывает учетные записи, которые недовольны Tesla, Lamar MK снова «дал заднюю».

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«Лично я избегаю называть людей из уважения, но в то же время я активно рекламирую Tesla и Cybertruck, что, честно говоря, заставляет меня чувствовать себя немного смущенным. Кажется, я им не нравлюсь, лол. Может быть, я просто слишком честен».

Пользователи посоветовали ютуберу не сдаваться и «идти дальше». В то же время отметили, что ему следует быть более критичным.

Источник: Futurism

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