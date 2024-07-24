Если разбился, то с концами — Tesla Cybertruck почти невозможно ремонтировать

Опытный автомеханик Кайл Уейд с YouTube-канала BoostedBoiz купил разбитый Tesla Cybertruck и пытался возродить его. Он поражен сложностью ремонта этого авто — практически ничего не получается.

«Ладно, Cybertruck, если ты в ближайшее время не начнешь работать должным образом, мы собираемся разобрать тебя на части и поставим в тебя дизельный двигатель», — говорит Кайл в одном из видео.

Уейд приобрел сильно поврежденный Cybertruck несколько недель назад. Ранее в этом году в авто на перекрестке врезался Ford Edge (да, электропикап оказался не таким выносливым как в случае, когда повредил Тойоту на малой скорости).

Автомобиль был непригоден для управления из-за множества значительных повреждений. Механик отбуксировал авто в свою мастерскую во Флориде. В безрезультатном 30-минутном видео он показывает подробности попыток починить автомобиль, от замены аккумулятора до сброса бортовых датчиков — все это бесполезно.

Ютубер все еще стремится превратить этот пикап хоть во что-то, но это путешествие похоже на тяжелую битву. Со всем имеющимся бортовым электронным оборудованием, специализированными датчиками и другими высокотехнологичными системами, попытки исправить эту вещь требуют огромных усилий. Cybertruck в эксплуатации не так много, и поэтому большинство механиков не имеют большого опыта работы с ними, также почти не существует рынка запасных частей.

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Эксперимент прекрасно демонстрирует, с какими трудностями может столкнуться обычный водитель и даже профессиональный механик, если у Cybertruck что-то сломается. Когда-то предполагалось, что электромобили будут не такими тяжелыми в ремонте, как обычные, но исследование показывают, что автомобили Tesla ломаются чаще, чем авто с ДВС.

Источник: The Byte