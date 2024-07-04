Фанат Tesla получил Cybertruck вместо неисправного — второй тоже почти сразу сломался

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

Оформляй обязательную автогражданку онлайн за 5 минут на hotline.finance. Бонус! Добавь промокод ITC, чтобы сэкономить до 15%.

Ютубер и большой фанат Tesla LamarMK был напуган, когда обнаружил, что его первый Cybertruck, который он получил в марте, сломался на обочине всего через две недели после получения. Шквал красных сообщений об ошибках на экране авто заставил его остановиться.

Cybertruck, присланный на замену, тоже в конце концов пришлось буксировать. Терпение LamarMK лопнуло, и он обратился за помощью к генеральному директору Tesla Илону Маску. «Мы исправим это немедленно», — ответил Маск в твите, что привело фаната в восторг, и он, кажется, сразу забыл месяцы ада в сервисном центре.

Сначала сервисный центр неделями не мог починить Cybertruck, но он наконец вернул ее после того, как инженеры нашли провод заземления, который выключил высоковольтную систему машины. Во время возникновения первой серьезной неисправности владелец авто также заметил мелкие дефекты: волны на лобовом стекле, провисшую обшивку потолка и странное размещение сиденья водителя. Затем он заметил проблему с активными жалюзи грузовика, что заставило снова просить о помощи.

«Не пытайтесь больше чинить этот грузовик, просто отправьте замену из Техаса как можно скорее! Я не могу совершить даже двухчасовую поездку, чтобы он не сломался», — писал владелец в X Twitter.

«Я несколько раз подчеркивал Tesla, что не хочу выкупа или возмещения; я просто хочу Cybertruck на замену», — добавил LamarMK в комментарии.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Но даже ужасное состояние автомобиля не сломило его настроения.

«Tesla — это то, что нужно. Я получил все от Tesla, и я буду продолжать поддерживать бренд Tesla», — говорит он с улыбкой на видео после недель невзгод.

Ближе к концу мая Tesla наконец выполнила желание LamarMK — он получил новый грузовик, завернутый в голубой винил. Но потом из-за невозможности отсоединить зарядный кабель он снова остался в затруднительном положении. В результате сотрудникам сервисного центра пришлось сверлить под крышкой багажника, чтобы вручную освободить засов, поскольку он не открывался, когда они пытались его перепрыгнуть.

Многочисленные неисправности Tesla Cybertruck и трудности с их исправлением заставляют потенциальных клиентов хорошо подумать перед покупкой. Необходимость обращаться к генеральному директору компании, чтобы получить рабочее авто, также не делает чести Tesla.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Источник: Futurism

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

hotline.finance — украинский сервис онлайн-страхования, лидер своей ниши. На сервисе можно самостоятельно за 5 минут оформить страховые продукты онлайн (автогражданка, тур.страхование, миниКАСКО, страхование имущества и т.п.) по самым выгодным условиям на рынке. Для комфорта пользователей запущена программа для покупки и хранения страховок.