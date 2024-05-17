Ютуберы нашли и восстановили Archie, самый старый поисковик в интернете

YouTube-канал The Serial Port нашли едва ли не последнюю рабочую копию Archie, первого поисковика в сети, созданного в 1989 году Аланом Эмтеджем во время учебы в Университете Макгилла в Монреале, Канада. Он позволял искать на FTP-серверах в том, что тогда было очень маленькой сетью университетов, исследователей, правительственных и военных серверов, началом будущего интернета.

Несмотря на то, что Archie впоследствии был вытеснен Gopher, веб-порталами и поисковыми системами, он оставался полезным способом индексирования FTP-серверов, и по мнению The Serial Port, заслуживает жизни. Канал снял подробное видео о поиске и работе с программой.

Эмтедж рассказал в интервью исследователям, что отправил копию Archie на магнитной пленке в Музей истории компьютеров в Маунтин-Вью, Калифорния — но ее невозможно было восстановить. Компания Эмтеджа, Bunyip Information Systems, в последний раз продала версию 3.5 серверного программного обеспечения Archie за $6000 в середине 1990-х (почти $12 000 сейчас), но сейчас ее нельзя найти нигде в интернете. Ютуберы работали множеством ресурсов, чтобы найти рабочую копию кода Archie, и в конце концов им это удалось.

The Serial Port не только спас последнюю рабочую версию Archie (это была бета-версия 3.5), но и опубликовал ее документацию и теперь запускает рабочий сервер Archie на эмулированной Sun SPARCstation 5. Эмтедж, причастный к созданию стандарта Uniform Resource Locator (URL), благословил усилия канала восстановить и сохранить код сервера Archie.

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Источник: ArsTecnica

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