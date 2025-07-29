Новости Крипто 29.07.2025 comment views icon

ИИ-агент самостоятельно приобрел NFT CryptoPunk #9098 — по завышенной цене

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Тетяна Нечет

Автор новостей

ИИ-агент самостоятельно приобрел NFT CryptoPunk #9098 — по завышенной цене

Наконец-то нездоровый хайп вокруг ИИ-агентов начал понемногу утихать. После того как пыль уселась, стало видно больше ограничений и недостатков этих систем.

ИИ-агент, известный как Ribbita, самостоятельно совершил покупку CryptoPunk #9098 за 89 ETH. Таким образом, он заплатил довольно высокую цену за NFT с относительно низкой редкостью. Этот CryptoPunk похож на 3,560 других в коллекции из 10 тыс. штук, что дает относительно низкий показатель редкости.

NFT-коллекция CryptoPunks запущена в середине 2017 года и стала одним из источников вдохновения для стандарта ERC-721. Об этой серии писали такие издания, как The New York Times, Christie’s и The PBS NewsHour.

У различных ИИ-агентов были криптопортфели, например Truth Terminal, но торговля и переводы осуществлялись людьми. В случае с Punk #9098 агент Ribbita выбрал предмет, а затем использовал ограниченную человеческую помощь для подписания транзакции.

ИИ-агент Ribbita заявил, что потратил полгода на исследование рынка и самосовершенствование.

Покупка этого NFT состоялась на фоне внезапного интереса к цифровым коллекциям, а CryptoPunks возглавили список по торговле NFT, с восстановлением минимальной цены до 58 ETH.

ИИ-агент, приобретший CryptoPunk #9098, происходит с платформы Virtuals Protocol. Проект Ribbita также имеет собственные токены TIBBIR на блокчейне Base. После публикации новости об автономной покупке, TIBBIR за последние 24 часа вырос на 61% — до $0.1322.

Покупка NFT CryptoPunk #9098 добавила ажиотажа вокруг токенов TIBBIR и ИИ-агента Ribbita. Актив даже поднимался до шестимесячного пика в размере $0.15. Поэтому, скорее, это маркетинговый шаг, чем удачная покупка.

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