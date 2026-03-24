Марк Цукерберг тайно воспитывает СЕО-двойника из персонального ИИ-агента

Вот одна работа, за автоматизацию которой с помощью ИИ точно никому не будет жалко. По новым данным The Wall Street Journal, генеральный директор Meta Марк Цукерберг создает агента ИИ для выполнения обязанностей CEO.





Агент ИИ уже помогает Цукербергу быстрее получать информацию, например, извлекая ответы, к которым ему обычно пришлось бы обращаться через несколько уровней сотрудников, — сообщает источник, знакомый с проектом. Где именно это существенно отличается от обычного чатбота или где проявляются агентские возможности, пока неясно.

Положительно для Цукерберга: кажется, он настолько верит в хайп собственных технологий, что позволяет им частично заменять его собственную роль в компании. Это тот же тип убежденности, который он демонстрировал, когда переименовал свою многомиллиардную империю с Facebook на Meta ради создания масштабного виртуального мира «Метавселенная», чтобы конкурировать с нашей обычной физической. Этот эксперимент стоил Цукербергу $80 млрд убытков.

Часть одержимости Цукерберга ИИ заключается в использовании его для оптимизации его компании с 78 000 сотрудников, упрощение организационной структуры и ускорение производительности. В январском отчете о прибыли Цукерберг заявил, что компания «инвестирует в инструменты, ориентированные на ИИ, чтобы сотрудники Meta могли делать больше».





«Мы повышаем уровень отдельных сотрудников и упрощаем команды. Если мы это сделаем, я думаю, что мы достигнем значительно больше и это будет намного интереснее», — описал он, по данным WSJ.

Эта пропаганда ИИ с верхушки проникла во все уголки компании. Сотрудников поощряют посещать учебные встречи по ИИ несколько раз в неделю, участвовать в хакатонах по ИИ и создавать собственные инструменты ИИ для работы. И то ли по собственной инициативе, то ли по приказу Цукерберга, сотрудники — чьи оценки эффективности теперь частично зависят от использования ИИ — кажутся готовыми к этому.

На внутренней доске объявлений много публикаций сотрудников, которые восхищаются новыми случаями использования ИИ и новыми инструментами, созданными с его помощью. Некоторые используют агентов ИИ, таких как My Claw, как личных секретарей, получая доступ к сообщениям и рабочим файлам, и используя их для общения с коллегами — или даже с их собственными агентами ИИ.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Еще один вариант, набирающий популярность среди сотрудников, созданный работником Meta. Под названием Second Brain его создатель описал его как «шефа персонала ИИ», который якобы может индексировать и запрашивать документы для проектов. На внутренней доске сотрудники создали группу, где их персональные агенты ИИ общаются между собой, имитируя социальную сеть для агентов ИИ под названием «Moltbook», которая ранее в этом году вызвала большой хайп и которую Meta недавно приобрела.

Но то, о чем заявляет WSJ, заслуживает отдельного внимания. Похоже, Марк Цукерберг решил создать себе ИИ-двойника, не иначе:

«Генеральный директор Meta Марк Цукерберг разрабатывает персонального агента ИИ — так называемого «агента CEO» — чтобы оптимизировать свои исполнительные обязанности в Meta Platforms. Этот агент, все еще находящийся на стадии разработки, быстро получает информацию, заменяя несколько уровней человеческих посредников. Внутри компании использование ИИ быстро растет и теперь частично учитывается в оценках эффективности сотрудников», — пишет WSJ.

Недавний критический инцидент с безопасностью в компании показал, как культура быстрого внедрения ИИ может обернуться против самой компании. Когда инженер-программист использовал внутреннего агента ИИ для разбора технического вопроса, заданного коллегой на внутренней доске, ИИ «вышел из-под контроля», опубликовав ответ без утверждения сотрудника. Другой работник прочитал пост и действовал по ложному совету ИИ, что привело к тому, что большие объемы конфиденциальных данных компании и пользователей были доступны инженерам без надлежащего доступа почти два часа.

В контексте перестройки компании под ИИ Meta не только разрабатывает внутренние агенты для своих сотрудников, но и вводит приобретенные решения на стратегическом уровне. Например, в 2025 году Meta приобрела китайский стартап Manus — одного из ключевых разработчиков ИИ-агентов общего назначения, способных автономно исполнять многоэтапные задачи, включая исследование, обработку файлов и выполнение кода, который должен быть интегрирован как в продукты Meta AI, так и в сервисы Facebook и WhatsApp. Их генеральный директор Xiao Hong присоединился к Meta в качестве вице-президента, а команда Manus продолжает работу в Сингапуре.

Источник: Futurism