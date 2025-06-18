Новости Крипто 18.06.2025 в 23:52 comment views icon

Израильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана Nobitex и уничтожили $90 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Израильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана Nobitex и уничтожили $90 млн

В конфликте между Израилем и Ираном используется не только грубая сила. Например, недавно хактивисты Gonjeshke Darande взломали криптовалютную биржу Ирана под названием Nobitex и вывели оттуда $90 млн. И не просто вывели, а уничтожили эти активы: вывели на восемь адресов для сжигания (они не имеют криптоключей).

Хакеры Gonjeshke Darande взяли на себя ответственность, и заявили, что Nobitex власти активно использовали для обхода санкций. Также команда обещала скоро опубликовать
исходный код Nobitex.

По данные компании Elliptic, Nobitex является основной криптовалютной биржей Ирана, имеет более 7 миллионов пользователей и в прошлом была связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и деятелями иранского правительства. Например, родственники Верховного лидера Али Хаменеи и его деловые партнеры из КСИР связаны с Nobitex. Также Nobitex использовалась подсанкционными оперативниками КСИР, которых обвинили в операциях с вымогательством и атаках на критически важную инфраструктуру.

Источник: Gonjeshke Darande

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