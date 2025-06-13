Новости Military Tech 13.06.2025 в 15:57 comment views icon

«Народ как лев», или «Паутина-2»: Израиль уничтожил ракетные установки Ирана скрытыми дронами

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Андрій Русанов

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«Народ как лев», или «Паутина-2»: Израиль уничтожил ракетные установки Ирана скрытыми дронами

Протіводействуя Ирану Израиль применил тактику скрытых дронов на территории врага, сравнимую с украинской операцией «Паутина».

Впрочем, ближневосточная страна, кажется, готовилась к операции «Народ как лев» даже дольше и тщательнее. Представитель служб безопасности Израиля рассказал изданию The Times of Israel об основных деталях ее начала.

Во время многолетней подготовки к удару по ядерным объектам Ирана, Израиль построил на его территории базу беспилотников, а также организовал контрабанду систем высокоточного оружия и коммандос в страну. Подготовка проходила в тесной координации между Армией обороны Израиля и разведывательной службой Моссад.

Агенты Моссада разместили базу беспилотников на территории Ирана, вблизи Тегерана. Дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет класса «земля-земля», направленных на Израиль.

Также в страну контрабандой ввозили транспортные средства, перевозившие системы вооружения. Спецназовцы Моссада развернули высокоточные ракеты вблизи объектов ПВО в центральном Иране. Эти усилия привели к господству израильских самолетов в воздухе.

«Операция опиралась на новаторское мышление, смелое планирование и оперативное применение передовых технологий, спецподразделений и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью избегая внимания местной разведки», — отметил чиновник.

Это далеко не первая тайная операция Израиля с глубоким проникновением во вражеский стан. В прошлом году всех ошеломили массовые взрывы пейджеров и другой техники у боевиков «Хезболлы» в Ливане. Впоследствии израильские спецслужбы рассказали прессе о ее подготовке. Как и Украина, Израиль противостоит значительно более многочисленному врагу, поэтому тоже должен прибегать к более разумным и таинственным действиям.

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