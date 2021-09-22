



Вже третій місяць, як столичний муніципальний транспорт повністю перейшов з паперових на електронні квитки. Як повідомив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, з моменту введення е-квитка у міському транспорті, ним скористались майже 72 мільйони раз.

З них 52 млн в метро та 20 млн у наземному транспорті. Загальна кількість валідацій е-квитків за безпаперовий період 2021 року (порівняно з минулим) виросла на 250%.

У середньому 70% поїздок оплачують транспортною картою і 30% QR-квитком відповідно. Третину усіх QR-квитків було придбано через застосунок «Київ Цифровий».

Для того, щоб скористатись QR-квитком, потрібно провалідувати його при посадці в транспорт — для цього потрібно зчитати QR-код з квитка валідатором.

Поповнити транспортну картку або придбати разовий QR-квиток можна:

у мобільному застосунку Київ Цифровий

в терміналах Київ Цифровий на станціях метрополітену та лініях швидкісного трамвая

в касах метрополітену та боксах самообслуговування

на порталі EasyPay

Ознайомитись з усіма точками поповнення та придбання транспортної картки чи QR-квитків можна за наступним посиланням.

Нагадаємо, що 14 липня 2021 року столиця здійснила повний перехід на електронні квитки в громадському транспорті.

Джерело: КМДА