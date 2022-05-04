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За месяц украинцы бесплатно растаможили 29 195 автомобилей, из них 16 793 — стоимостью до 100 тыс. грн

За месяц украинцы бесплатно растаможили 29 195 автомобилей, из них 16 793 — стоимостью до 100 тыс. грн

С начала апреля в Украине действуют специальные условия растаможивания автомобилей и других транспортных средств (их ввели во время военного положения) — ввозимые из-за границы автомобили освобождаются от уплаты налогов (налог на добавленную стоимость, акцизный налог и ввозная пошлина). С тех пор украинцы бесплатно растаможили 29 195 машин, рассказала народная депутат Алена Шкрум.

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Из этих 29+ тыс. авто более половины (16 793) — это машины стоимостью до 100 тысяч грн.

Льготное растаможивание автомобилей без уплаты налогов (данные за неполный месяц действия спецусловий)

  • до 100 тыс. грн — 16 793 автомобилей;
  • от 100 до 500 тыс. грн — 11 406 автомобилей;
  • от 500 тыс. до 1 млн грн — 760 автомобилей;
  • от 1 до 2 млн грн — 196 автомобилей;
  • свыше 2 млн грн — 40 автомобилей.

Депутат опровергла сообщения о массовом ввозе элитных иномарок и назвала эту информацию «полным фейком» и привела детальную разбивку по нескольким ценовым диапазонам. По ее словам, 65-70% из них всех — это машины, скромные, недорогие, старики, идут в подавляющем большинстве на армию или нужды ТрО и ВСУ.

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Относительно 40 автомобилей стоимостью более 2 млн грн, депутат прокомментировала это так:

«Это, например, Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, LEXUS, BMW. О’кей, здесь прямая экономия – завести дорогую машину без уплаты налогов. Никакого отношения к войне. Но разрешено законом. И это всего 40 кейсов в страну».

Алена Шкрум

народная депутат

Депутат отдельно подчеркнула, что все машины до 100 000 грн (или даже до 200 000) должны и дальше ввозиться без уплаты никаких налогов или по крайней мере без повышенного акциза. В последнее время ходят слухи, что вскоре льготный режим будет отменен.

«Экономика должна работать, для этого тоже нужны машины.

А вообще – нужно было установить в первоочередном законе лимит на «нулевое» растаможку по стоимости. И по нормальной стоимости растаможивать все, что дороже 200 000, кроме пикапов идущих на армию. Все, что больше 200 000, должно оставаться так, как есть».

Алена Шкрум

народная депутат


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