Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Scientists и других IТ-специалистов зимой 2023 [Аналитика DOU]

Профильный ресурс DOU.UA опубликовал третье исследование зимнего цикла о зарплатах украинских IТ-специалистов. Предыдущие два отчёта касались уровня заработной платы IT-разработчиков и тестировщиков в Украине. Авторы собрали и проанализировали анкеты 4179 анкет РМ, HR, DevOps, аналитиков, Data Scientists, дизайнеров и других технических и нетехнических специалистов. Мы выбрали основные цифры и тезисы этого исследования.

Портрет участников опроса

IТ-специалисты постепенно возвращаются в Киев и область: летом здесь проживали 33% специалистов, сейчас — 43%. В другие миллионники тоже возвращаются айтишники. В Днепре и области сейчас живут 7% против 6% летом, в Одессе и области – 4% против 3% летом, в Харькове – 3% против 2% летом. Преимущественно возвращаются те, кто из-за войны искал убежища в западных регионах. Полгода назад во Львове и области находились 21% специалистов, сегодня — 19%. Доля айтишников в Ивано-Франковской области снизилась с 5% до 4%.

Как и среди тестировщиков, среди других IТ-специалистов уменьшилось количество опытных: летом 2022 года 43% из них имели уровень Senior+, а сейчас – 39%. В частности, среди специалистов по продажам и безопасности Senior+ стало на 13% меньше.

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В то же время, доля новичков почти не изменилась: если год назад было 10% специалистов с опытом до года, то сейчас их 9%. Чаще всего в 2022 году начинали карьеру в IТ специалисты по продажам (30% из них имеют опыт до года), HTML-кодеры (25%), Customer Success (23%) и Game Developers (18%).

Самыми распространёнными специализациями украинского IТ после разработчиков и тестировщиков остаются специалисты по менеджменту проектов (они составляют 6% всех опрошенных), HR/рекрутеры, дизайнеры и аналитики (по 4%), DevOps/SRE (3%).

Средние зарплаты: динамика

Зарплаты Product Manager вернулись на уровень декабря прошлого года ($3500, $700). И несколько выросла средняя зарплата Project Manager ($2100, $100).

После значительного падения летом 2022 года несколько выровнялись зарплаты Data Scientists ($2500, +$200). На столько возросла оплата труда дизайнеров ($1700, $200).

Зарплаты у бизнес-аналитиков и дата-аналитиков снизились на $100.

Средние зарплаты: по должностям

Во втором полугодии значительно изменились средние зарплаты. Самые высокие зарплаты – у руководителей C-level: СТО ($6650, +$1650 за полгода), Director of Engineering ($6500, +$375 за полгода), что соответствует уровню зарплат System Architects ($6500). Несколько более низкие зарплаты у СЕО: $4500 (-$500). Эти специалисты чаще работают в небольших компаниях, поэтому их медианные зарплаты ниже зарплат СТО и Director of Engineering.

Традиционно высокие зарплаты у руководителей крупных проектов: Program Manager ($5000, +$500 за полгода), Delivery Manager ($4500, без изменений). Медианная зарплата Product Manager вернулась к прошлогоднему значению ($3500, +$700), у Product Owner — уменьшилась на $500, до $3000.

Средняя зарплата специалистов по SRE вернулась к прошлогоднему уровню ($4122, -$578 за полгода), однако остается одной из самых высоких среди всех специализаций.

Растут зарплаты специалистов по Data Science и Machine Learning. Медианная зарплата Data/Big Data Engineer увеличивалась весь 2022 год (сейчас $3650, +$850 за полгода). Зарплаты у Machine Learning тоже росли как в первом, так и во втором полугодии 2022 года ($2900, +$100 за полгода). У Data Science они несколько увеличились после падения в первом полугодии ($2500, +$200).

Зарплаты специалистов по анализу данных, напротив, несколько уменьшились во втором полугодии: Business Analyst ($2250, -$100), Data Analyst ($1500, -$100). Также существенно уменьшились они у специалистов по продажам ($1000, -$300).

Источник: dou