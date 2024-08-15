Зарядные станции Anker Solix C300: LiFePO4 батарея на 288 Вт-ч и разнообразные разъемы при цене от $200

Anker выпустила новую портативную зарядную станцию Solix C300 DC с функциями, которые ранее компания не предлагала в устройствах такого класса.

Хотя Anker Solix C300 DC можно заряжать только с помощью солнечной панели или её двунаправленных портов USB-C мощностью 140 Вт, впервые пользователи могут заряжать станцию с помощью двух этих портов USB-C одновременно. Тем самым мощность (и скорость) зарядки повышается до 280 Вт.

Зарядная станция имеет литий-железо-фосфатную (LiFePO4) батарею емкостью 90000 мАч (288 Вт-ч) и обеспечивает общую выходную мощность до 300 Вт. Anker позиционирует станцию как одну из самых маленьких портативных версий, ее вес составляет 2,8 кг. Ее можно носить в рюкзаке или на плече с помощью дополнительного ремня.

Внешние устройства можно заряжать через семь различных разъемов. Они включают два порта USB-A, четыре порта USB-C (порт 15 Вт, порт 100 Вт и два порта 140 Вт) и вспомогательную розетку мощностью 120 Вт, совместимую со штекерами постоянного тока на аксессуарах, таких как кулеры.

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Встроенный дисплей показывает мощность, потребляемую подключенными устройствами, и остаток заряда батареи. Эта информация также доступна через мобильное приложение Anker, когда станция подключена к смартфону через Bluetooth. Верхняя часть зарядной станции имеет интегрированный выдвижной светодиодный фонарь с тремя уровнями яркости, который может служить обычным или аварийным фонарем.

Anker также анонсировала версию зарядной станции с поддержкой переменного тока ─ Solix C300 AC. Хотя названия похожи, эта версия тяжелее и обеспечивает до 600 Вт выходной мощности. Она оснащена вспомогательной розеткой на 120 Вт, одним портом USB-A и тремя портами USB-C (два из которых обеспечивают выходную мощность 140 Вт). В этой модели доступно три розетки переменного тока (или две розетки переменного тока в Великобритании). В этом случае вместо выдвижного фонаря предлагается ручка для переноски. Версию Solix C300 AC нельзя заряжать с помощью двух портов USB-C одновременно. Вместо этого ее можно подключить непосредственно к розетке, обеспечивая аналогичную скорость зарядки.

Зарядные станции Anker Solix C300 DC и Solix C300 AC поступят в продажу с 28 августа по цене $199,99 и $249,99, соответственно. При оформлении предварительного заказа до 27 августа новинки предлагаются со скидкой — $149,99 и $189,99 соответственно.

Источник: The Verge

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