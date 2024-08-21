Anker SOLIX C1000X и F3800: зарядные станции от 1056 Вт-ч и ценой от 42 тыс. грн

Компания Anker Innovations представила в Украине две новые зарядные станции от своего бренда Anker SOLIX. Anker SOLIX C1000X представлять собой компактное решение, в то время, как Anker SOLIX F3800 — это мощная модель, способная запитать электроэнергией целый дом.

Компактная зарядная станция Anker SOLIX C1000X имеет вес 12,9 кг и емкость батареи 1056 Вт-ч. Эта модель оснащается литий-железо-фосфатными (LiFePO4) элементами с поддержкой технологии быстрой зарядки HyperFlash, а также технологии InfiniPower с контролем температуры и других параметров для долговременной службы батарей. Аккумуляторы выдерживают до 3000 циклов зарядки/разрядки.

Устройство обеспечивает мощность до 2400 Вт с технологией SurgePad. Этого должно быть достаточно, чтобы запитать большинство бытовых устройств в квартире или доме во время отключения электроэнергии. Если базовой емкости мало, есть возможность добавить расширительную батарею BP1000 и удвоить емкость до 2112 Вт-ч. В случае необходимости новинка способна работать и в режиме ИБП со временем переключения менее 20 мс, что спасет несохраненные на компьютере документы или проекты в случае внезапного отключения электроэнергии.

Восстановить запас энергии в батарее зарядной станции можно за 58 минут с входной мощностью до 1300 Вт при подключении к розетке, а в сочетании с солнечными панелями мощностью до 600 Вт станция может быть полностью заряжена менее чем за 2 часа.

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Станция Anker SOLIX F3800 из серии Flex выполнена в «чемоданообразном» корпусе с колесиками и выдвижной ручкой. Мощность составляет 6000 Вт. Емкость встроенной батареи 3,84 кВт-ч можно расширить до 26,88 кВт-ч, добавив к системе 6 батарей расширения. Такая система способна запитать почти все бытовые электроприборы. Чтобы можно было пользоваться домашней энергосистемой из обычных стационарных розеток, можно подключить Anker SOLIX F3800 просто к домашнему электрощиту с помощью квалифицированного электрика. Кроме того, наличие розетки EV обеспечивает возможность заряжать электротранспорт.

Зарядная станция Anker SOLIX C1000X доступна в Украине по цене от 42 тыс. грн. Модель Anker SOLIX F3800 стоит от 150 тыс. грн.

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